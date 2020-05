Mahershala Ali è un imam nel trailer della seconda stagione di Ramy

Avevamo già parlato della presenza di Mahershala Ali in Ramy, adesso i fan del celebre attore potranno vederlo in opera grazie al nuovo trailer della seconda stagione dello show nato dalla mente di Ramy Youssef.

Potete trovare il video in calce alla notizia, nel corso delle puntate seguiremo le vicende di Ramy Hassan, ragazzo americano di origini egiziane, che vive in una zona politicamente attiva del New Jersey. Durante la seconda stagione farà la conoscenza di un nuovo gruppo religioso e in particolare del personaggio interpretato da Mahershala Ali, che diventerà una sua guida spirituale e lo porterà ad avvicinarsi ancora di più alla sua fede islamica. Nel cast troveremo anche Mohammed Amer, Hiam Abbass, Amr Waked e Mia Khalifa. L'attore vincitore di due premi Oscar per i suoi ruoli in "Moonlight" e "Green Book" ha sempre dichiarato di essere un grande fan di Ramy, decidendo così di apparire come guest star.

La seconda stagione, che farà il suo debutto nel catalogo di Hulu, sarà composta da dieci puntate, come rivelato durante l'annuncio del rinnovo, per ora però non sappiamo ancora la sua data di uscita, ne un suo eventuale arrivo in Italia, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane avremo altre notizie a riguardo. Se cercate altre informazioni sul celebre show vi segnaliamo il primo trailer ufficiale di Ramy.