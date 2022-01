Maid, Margaret Qualley commenta la sua nomination ai SAG Awards: 'una bella sensazione'

Margaret Qualley ha appena ottenuto la sua prima nomination ai SAG Award come Miglior attrice in una miniserie o film televisivo per il suo ruolo di Alex nella mini-serie Netflix Maid. Intervistata da Deadline l’attrice ha parlato del suo momento magico e delle sue emozioni, oltre che dei suoi progetti imminenti.

Presto infatti la vedremo in Poor Things diretto da Yorgos Lanthimos (La Favorita), nel film drammatico The Stars at Noon con Robert Pattinson e nel thriller di Zachary Wigon Sanctuary. Inoltre reciterà anche in Fred & Ginger del regista Jonathan Entwistle, in cui interpreterà Ginger Rogers al fianco di Jamie Bell nei panni di Fred Astaire.



Mentre Tom Holland sarà Fred Astaire nel film biografico sul ballerino, Qualley non è a conoscenza a questo punto di quando Fred & Ginger potrebbe essere realizzato. La sua nomination ai SAG arriva sulla scia di quella ricevuta nel 2020 come parte del cast di C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino. Qualley se la dovrà vedere con Kate Winslet e Jean Smart, oltre a Cynthia Erivo (Genius: Aretha) e Jennifer Coolidge (The White Lotus).



Qualley ha affermato di sentirsi "lusingata ed eccitata" dal riconoscimento. "È davvero una bella sensazione” ha dichiarato. Secondo l’attrice il successo di Maid è dovuto al fatto che "purtroppo" molte persone si rivedono nel suo personaggio. "Penso che molte persone abbiano visto una parte di se stesse nell'esperienza di Alex o qualcuno che conoscono: la loro mamma, la loro sorella. L'abuso emotivo, la violenza domestica, gli enormi difetti sistemici negli Stati Uniti, e il modo in cui la povertà viene trascurata, sfortunatamente tutte queste cose sono incredibilmente importanti e prevalenti nella vita di molti, e penso che sia per questo che alla gente è piaciuta la serie".



I SAG Awards si terranno il prossimo 27 febbraio, credete che Qualley possa vincere? Fatecelo sapere nei commenti!