Maid, Margaret Qualley e Nick Robinson protagonisti della nuova serie originale Netflix

Come riporta in esclusiva Deadline, Margaret Qualley (C'era una volta a Hollywood, The Nice Guys) e Nick Robinson (Jurassic World, Tuo, Simon) sono stati scelti come protagonisti della prossima Maid, nuova serie originale targata Netflix sviluppata per la piattaforma streaming dalla scrittrice Molly Smith Metzler.

Alla produzione troveremo la John Wells Productions, Warner Bros. Television e anche la LuckyChap Entertainment di Margot Robbie. Scritta interamente dalla Metzler, Maid trae ispirazione dal libro di memorie Maid: Hard Work, Low Pay, and Mother's Will to Survive scritto da Stephanie Land. Tratta di Alex (Qualley), una madre single che si tira avanti sbarcando il lunario lavorando per una ditta di pulizie. Tutto è principalmente racconto tramite il suo punto di vista, e stando ai primi dettagli Maid sarà una bella, grintosa, viva e stimolante esplorazione della povertà in America al giorno d'oggi.



Il ruolo di Robinson non è ancora stato confermato, ma sappiamo che per lui e la Qualley sarà una vera e proprio reunion dopo Native Son di Rashid Johnson, film HBO per cui avevano già collaborato insieme lo scorso anno. Oltre a scriverla, la Metzler servirà anche come produttore esecutivo del progetto e lo curerà come showrunner.



Non c'è ancora una data d'uscita ufficiale per Maid.