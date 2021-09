Maid, Margaret Qualley nel nuovo trailer della serie Netflix in arrivo ad ottobre

Netflix ha pubblicato il nuovo trailer ufficiale della serie Maid, in uscita sulla piattaforma streaming nel mese di ottobre. Protagonista della trama è Margaret Qualley, che ha recitato anche al fianco della madre, Andie MacDowell. Lo show è ispirato al best-seller del New York Times, Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother's Will to Survive.

A fine agosto è stato pubblicato il primo trailer con la data ufficiale di Maid, e ora ecco online un nuovo trailer dello show che racconta l'incredibile storia di sopravvivenza e resilienza di una giovane madre alle prese con una condizione di povertà, gli abusi e una rivalutazione di sé stessa contro ogni avversità.



Maid è sviluppato dai produttori Shameless e la showrunner Molly Smith Metzler ha dichiarato:"Ho trovato un'eroina nell'autobiografia di Stephanie Land, Maid. Il racconto avvincente di una madre single che lascia una relazione violenta e si ritrova al verde e senza casa. Maid è una storia sul duro e massacrante lavoro e sul potere d'amore di una madre".

Lo show racconta la povertà di Alex (Qualley), che lotta quotidianamente per sopravvivere ad una condizione di perenne difficoltà negli Stati Uniti d'America.

Il cast della serie è composto anche da Nick Robinson, Anika Noni Rose, Tracy Vilar, Billy Burke, Andie MacDowell e Raymond Ablack.



Margaret Qualley interpreterà una dominatrice sessuale nel thriller erotico Sanctuary, al fianco di Christopher Abbott.