Maid, la serie Netflix con Margaret Qualley ha un primo trailer e una data d'uscita

Annunciata lo scorso anno, Maid, la nuova serie tv di Netflix con Margaret Qualley, si mostra finalmente con un primo trailer che ce ne svela anche la data d'uscita sulla piattaforma.

Prodotta da Margot Robbie e dai produttori di Shameless e Promising Young Woman, Maid, la nuova serie originale Netflix, affonda le sue radici nell'omonimo libro di Stephanie Land per raccontare una storia carica d'emozioni.

"Ispirato alla biografia best-seller del New York Times 'Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive' di Stephanie Land, Maid racconta la storia di Alex, una madre single che si improvvisa donna delle pulizie per riuscire ad arrivare (a malapena) a fine mese, mentre cerca di scappare da una relazione abusiva e trovare una dimora per poter dare una vita migliore alla propria figlia, Maddy. Vista attraverso le lenti pieni d'umorismo ma cariche d'emozione di questa donna determinata, la serie è una cruda e motivante esplorazione della resilienza di una madre".

Cliccando sul link in calce alla notizia potete trovare le prime immagini della serie, mentre in testa il teaser trailer condiviso da Netflix.

Nel cast di Maid, che debutterà il 1 ottobre sulla piattaforma streaming, troviamo anche Billy Burke, Nick Robinson, Anika Noni Rose e Andie McDowell, la madre di Margaret Qualley.