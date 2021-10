Maid, ci sarà una Stagione 2 per la nuova serie Netflix?

Maid è una nuova serie Netflix arrivata il 1 Ottobre e tratta dal best-seller di Stephanie Land, Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother's Will to Survive. Lo show con Margaret Qualley parla di una madre che vive in una condizione di povertà e prova a farcela dopo essere scappata da una relazione violenta. Ora tutti si chiedono: avrà una stagione 2?

Da quel che sappiamo si tratta di una miniserie, dunque di un prodotto limitato. Ed effettivamente, essendo tratta da un libro, il materiale "adattabile" è ormai finito. Ma questo non vuol dire che non si possano raccontare nuove storie a partire dalla conclusione della prima stagione.

Al momento Netflix non ha ancora né confermato né ufficialmente cancellato, dunque le speranze restano vive. Se venisse rinnovata, la serie creata da Molly Smith Metzler potrebbe tornare già il prossimo anno con un secondo ciclo di episodi. Anche se la prima stagione ci ha messo 2 anni per approdare sulla piattaforma dal momento in cui è stata annunciata, bisogna infatti considerare tutti i problemi produttivi che sono occorsi a causa del covid-19, dunque la possibilità di vedere un'eventuale seconda stagione di Maid nel 2022 non è così remota.

In ogni caso sembra che bisognerà attendere dati sul numero di visualizzazioni per capire se ci sarà un rinnovo. Proprio quello potrebbe, infatti, convincere Netflix ad andare avanti con una serie inizialmente pensata limitata.

Nell'attesa di una conferma vi lasciamo con 5 consigli su nuove serie da guardare su Netflix, mentre se non ancora avete visto il prodotto con Margaret Qualley, proviamo a ingolosirvi con il trailer ufficiale di Maid.