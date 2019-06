Maisie Williams di Game of Thrones in una serie dal titolo Due settimane per vivere

Maisie Williams, l'attrice che ha interpretato Arya Stark nel Trono di Spade, è stata scelta per il ruolo della protagonista in un nuovo prodotto televisivo di Sky.

La serie è una produzione inglese e si chiamerà Due settimane per vivere.

Scritta da Gaby Hull, si tratta di una commedia che racconta la storia di Kim Noakes, una giovane disadattata che trascorre un'esistenza appartata in campagna. Almeno fino a quando a causa di uno scherzo finito male non si ritrova costretta a dover scappare dalla furia di un criminale omicida e dalla stessa polizia, portando con sé un'enorme quantità di soldi rubati.

Non si conosce ancora nulla del cast che accompagnerà l'eroina di Game of Thrones, ma si sa che le riprese cominceranno entro fine anno e la serie andrà in onda su Sky e sul servizio di streaming NOW TV nel Regno Unito e in Irlanda.

A proposito dell'inizio di questa avventura lavorativa, la giovane attrice ha detto: "Non vedo l'ora di entrare a far parte di qualcosa di nuovo, penso che Due settima per vivere abbia davvero un gran potenziale e voglio fare un lavoro incredibile con questa fantastica squadra."

Il regista Jon Montague si è detto entusiasta di poter avere Maisie Williams come protagonista, sicuro che questo renderà la serie qualcosa di speciale, un prodotto britannico audace, brillante e molto originale, pronto a stupire il pubblico.

Questo nuovo ruolo potrebbe essere la possibilità di liberarsi finalmente dalla pressione di essere Arya Stark per Maise Williams.