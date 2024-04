Maisie Williams compie 27 anni: che fine ha fatto l'Arya Stark di Game of Thrones?

Maisie Williams aveva appena 14 anni quando diede volto per la prima volta ad Arya Stark in Game of Thrones: da allora ne è passata di acqua sotto i ponti, il tanto temuto inverno è arrivato e anche passato e l'allora piccola di casa Stark è diventata una donna adulta con anni di carriera alle spalle.

Nel giorno del 27esimo compleanno di Williams, dunque, proviamo a fare il punto sulla sua carriera: come sono andate le cose dopo quel finale di Game of Thrones criticato dall'attrice stessa? Quanto tempo è trascorso dall'ultima volta che l'abbiamo vista sul grande o sul piccolo schermo?

L'ex-Arya Stark della serie HBO è in effetti inattiva da un paio d'anni: la sua ultima comparsa in un prodotto televisivo risale al 2022, anno in cui l'abbiamo vista prender parte a Pistols, la serie TV sulla vita del chitarrista dei Sex Pistols; per quanto riguarda il cinema dobbiamo invece fare un salto indietro fino al 2020, anno del criticatissimo The New Mutants.

Precedentemente va invece segnalato il film Alla Fine ci sei Tu, che vide Maisie Williams recitare al fianco di Asa Butterfield a ridosso della conclusione di Game of Thrones. Ci sarà modo di rivederla a breve una grande produzione? Noi siamo qui in attesa di notizie!

