Maisie Williams completamente trasformata: ecco il suo nuovo look!

Maisie Williams è recentemente intervenuta su Instagram pubblicando parecchi scatti che la ritraggono con il suo nuovo look, in cui appare completamente biondo platino (sopracciglia comprese) probabilmente perché impegnata sul set di Pistol, la miniserie di Danny Boyle incentrata sui Sex Pistols e in cui l'attrice interpreterà Pamela Rooke.

Dato il look che Maisie Williams mostra nelle varie ultime foto del suo profilo su Instagram, è lecito appunto pensare si tratti della sua trasformazione per il ruolo di Pamela Rooke nella serie Pistol incentrata sulla punk band Sex Pistols. Modella e attrice, Rooke è nota per il suo lavoro con la stilista Vivianne Westwood e la sua Sex boutique nell'area di Kings Road a Londra nella metà degli anni '70. Il suo stile e il suo look la resero infatti un'icone della sottocultura punk di Londra.

La miniserie Pistol è basata sul libro di memorie del chitarrista del mitico gruppo punk britannico Steve Jones, e il creatore e showrunner è Craig Pearce (Il grande Gatsby) che ha anche co-scritto il progetto insieme a Frank Cottrell Boye (Millions). Danny Boyle sarà alla regia di tutti gli episodi della miniserie FX in una sola stagione evento dopo aver diretto Trust sempre per FX.

Lo stesso Danny Boyle ha dichiarato a proposito del progetto: "Immaginate di irrompere nel mondo di The Crown e Downton Abbey insieme ai vostri amici e urlare le vostre canzoni con tutta la rabbia che avete in corpo per tutto ciò che rappresentano. Questo è il momento in cui la cultura e la società britanniche sono cambiate per sempre. E' davvero il punto di detonazione per la cultura di strada british... dove dei comuni giovani avevano il loro palco e sfogavano la loro furia e la loro moda... e tutti dovevano guardare e ascoltare... e tutti li temevano o li seguivano. I Sex Pistols".