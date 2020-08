Maisie Williams è contenta che Game of Thrones sia finito: 'Non ne potevo più!'

Nel corso di una recente intervista promozionale per il suo prossimo film New Mutants tenuta al Tonight Show with Jimmy Fallon, l'attrice britannica Maisie Williams si è detta contenta che la pluripremiata serie HBO Game of Thrones sia finalmente giunta al termine.

Nessuna polemica, ovviamente, ma solo questione di uno stile di vita più salubre: "Camminavo per strada, e ogni singola persona che mi riconosceva mi avvicinava a mi chiedeva: 'Dimmi, cosa accadrà nella prossima stagione?', oppure 'Jon Snow è morto davvero'?, oppure 'Arya rimarrà cieca per sempre?!' Tutte queste cose di cui non potevo assolutamente parlare" ha confessato l'attrice.

"Ora le persone mi chiedono solo cosa ne penso della stagione finale. Come sapete ci sono state un po' di lamentatele e anche qualche speculazione sul suo incredibile successo."

L'ultima stagione di Game Of Thrones non è stata priva di controversie, con molti fan scontenti delle ore finali dello show. Al di là di questo, però, gli ultimi sei episodi hanno in qualche modo segnato la storia della televisione, stabilendo il nuovo record assoluto di Emmy Awards, conquistando la bellezza di 32 nomination in totale, una cifra mai raggiunta fino ad allora dall'ultima stagione di uno show. Inoltre, Game of Thrones 8 portò a casa 12 statuette, cifra che pareggiò il record per il maggior numero di premi ricevuti in un'edizione stabilito sempre da Game of Thrones nella stagione 2015-2016.

