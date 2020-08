Maisie Williams dopo Game of Thrones: 'È un sollievo lavorare ad altro'

Se Sophie Turner ha lottato contro la depressione dopo l'addio a Game of Thrones, c'è chi come Masie Williams è invece sollevata di essere finalmente al lavoro su altro, più precisamente sulla serie Two Weeks To Live prodotta Sky One.

In una recente intervista l'ex Arya Stark ha addirittura rivelato di la sua insofferenza per Game of Thrones nelle ultime battute dell'ottava stagione e, con le sue ultime dichiarazioni, resta ferma sulla sua posizione, facendo un confronto con il clima che si respira sul set della commedia in cui interpreta Kim Stokes, giovane donna ribelle che non trova il suo posto nella società:

"Non avevo mai lavorato ad una commedia o qualcosa del genere", ha etto la Willimas. "E loro [riferendosi agli attori Mawaan Rizwan e Taheen Modak] sono le persone ideali con cui lavorare: ogni giorno [sul set] era un divertimento inimmaginabile. Mi svegliavo alla alle 4 del mattino sorridendo perché non vedevo l'ora di incontrarli di nuovo, è stata un'esperienza nuova per me. Non è affatto come interpretare ruoli drammatici".

Tornando poi al finale di Game of Thrones, l'ormai ventitreenne Williams ha aggiunto: "Ha chiuso in bellezza un decennio della mia vita e non potevo esserne più felice: ero assolutamente entusiasta".