Maisie Williams sul nuovo episodio di Game of Thrones: 'Pensavo fosse uno scherzo'

Quando a poche ore dalla messa in onda della seconda puntata dell'ottava stagione di Game of Thrones, HBO ha ricordato ai fan della maggiore età di Arya Stark, i più attenti hanno fiutato puzza di marcio.

E infatti, nel corso della nuova puntata della serie, intitolata A Knight of the Seven Kingdoms, la giovane attrice Maisie Williams si è mostrata per la prima volta nuda davanti alla camera, dovendo interpretare la scena della perdita della verginità della terzogenita di Eddard Stark e Catelyn Tully.

In un'intervista con Entertainment Weekly, l'attrice inglese ha dichiarato che "tutti sono stati molto rispettosi" sul set il giorno in cui ha filmato la scena. L'attrice ha aggiunto che gli showrunner David Benioff e D.B. Weiss hanno lasciato che lei il compito di decidere quanta nudità rivelare sullo schermo.

"È stato davvero interessante perché è una relazione molto umana per Arya", ha detto la Williams. "È qualcosa da cui è rimasta sempre lontana, un'emozione con cui non l'abbiamo mai vista fare i conti. David e Dan mi hanno detto: 'Considerala la fine del mondo, che cosa vorresti che facesse il tuo personaggio?' Per me è stato molto intenso cercare di esplorare Arya da un lato così umano."

L'attrice, complici i celebri falsi-copioni che gli showrunner hanno realizzato in passato per evitare la diffusione degli spoiler, inizialmente ha creduto che si trattasse di uno scherzo: "Avevano scritto delle sceneggiature che includevano scene fasulle in passato, quindi quando ho letto quella pagina li ho chiamati vantandomi di non essere caduta nella loro trappola. Loro mi hanno risposto: 'No, quest'anno non abbiamo inventato scene finte'. Ho pensato: 'Cazzo!'"

L'ottava ed ultima stagione di Game of Thrones tornerà nella notte tra domenica 28 e lunedì 29: la puntata, per la quale è stato pubblicato il primo trailer ufficiale, vanterà una durata di 88 minuti e metterà in scena una delle più battaglie più colossali mai girate, che il regista Miguel Sapochnick ha paragonato a quelle de Il Signore degli Anelli.