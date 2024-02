Maisie Williams dopo il rewatch di Game of Thrones ammette: 'Alla fine cala un po' '

Maisie Williams parla del finale di Game of Thrones: dopo un rewatch della serie, l'interprete di Arya Stark ha una nuova prospettiva a riguardo, e ha deciso di condividerla durante il Tonight Show di Jimmy Fallon.

L'attrice è andata al late show per promuovere The New Look, nuovo progetto di AppleTV+ su Christian Dior e Coco Chanel dove Williams interpreta Catherine Dior. Ma toccare l'argomento Game of Thrones era inevitabile: così dopo le dichiarazioni di George R.R. Martin, anche Maisie Williams si è espressa sul controverso finale della serie. "Mi sono seduta e ho guardato tutta la serie e finalmente mi sembra di avere assunto una prospettiva a riguardo. Ero devastata davanti alla morte di Ned. Non ci potevo credere" ha dichiarato Williams. Come molti altri fan, l'attrice ha colto l'occasione dell'uscita di House of the Dragon per fare un rewatch di Game of Thrones: "Per molto tempo non riuscivo nemmeno a guardarlo. Ho fatto un rewatch intero di recente. Alla fine è decisamente calato un po, ma è iniziato davvero alla grande. Avevo il cuore spezzato quando è morto Ned anche se sapevo che sarebbe successo. Per la prima volta ho davvero sentito la storia".

Williams ha anche riflettuto sull'evoluzione del personaggio di Arya: "La prima volta che Arya mi ha sorpreso è stato probabilmente nell'ultima stagione quando si toglie i vestiti e va a letto con Gendry. Pensavo che Arya fosse queer quindi è stata decisamente una sorpresa". Qui potete trovare la nostra recensione del finale di Game of Thrones.