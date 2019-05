Per Maisie Williams le altre sceneggiature sono trash rispetto a Game of Thrones

L'attrice Maisie Williams, interprete del personaggio di Arya Stark, ritiene che le sceneggiature delle altre serie TV non reggono il confronto con quella di Game of Thrones.

Una dichiarazione che arriva dopo le innumerevoli polemiche su Game of Thrones, sorte dalla delusione di alcuni fan di fronte alle scelte narrative dei due showrunner David Benioff e Dan Weiss. Se un sondaggio sul finale della serie aveva già evidenziato una percentuale del pubblico ampiamente favorevole alle decisioni prese dagli sceneggiatori, un ulteriore conferma è arrivata anche dalla giovane attrice che ha voluto sottolineare la bontà del lavoro svolto dalla produzione.

Queste le parole della Williams:

"Ho letto molte altre sceneggiature e mi sono ritrovata a pensare 'Questa roba è trash!'. Le storie non sono così stratificate. A volte ti capita di leggere una sceneggiatura lunga trenta pagine e pensi 'Non c'è ancora nessun colpo di scena!'.

L'attrice ha poi sottolineato come il segreto di Game of Thrones sia sempre stato nei continui colpi di scena che lo hanno reso speciale:

"A volte è davvero difficile trovare qualcosa che sia in grado di sorprenderti. Per questo penso che la serie ha sempre funzionato bene. Per ottenere un risultato del genere devi per forza essere bravo nel proporre e scrivere una sceneggiatura".

La serie si è definitivamente conclusa con l'ultimo episodio trasmesso lo scorso 19 maggio. Per tutti gli appassionati è presente inoltre un documentario di HBO intitolato Game of Thrones: The Last Watch, che arriverà in italiano il 3 giugno alle 21:15 su Sky Atlantic.