Maisie Williams sicura su moda e sessualità non binaria: 'I vestiti non hanno genere'

Non puoi passare una vita intera a cambiar volto ogni dieci secondi e a pugnalare strani individui di ghiaccio: una volta dato l'addio a Game of Thrones, dunque, l'ex-star dello show Maisie Williams ha cominciato a dedicare la sua attenzione anche ad altro, in particolare da quando il suo ragazzo ha lanciato una nuova casa di moda.

Il nuovo fidanzato dell'ex-Arya Stark si chiama Reuben Selby e in quanto a sessualità sembra avere le idee piuttosto chiare: "Ho sempre avvertito di essere non binario, ma non penso sia particolarmente giusto definirmi gender-fluid, è un argomento abbastanza difficile. Io in effetti non mi pongo alcun tipo di limite" ha spiegato Selby.

Una visione delle cose che inevitabilmente influenza anche la sua etichetta di moda, almeno stando alle parole di Williams: "Reuben non crede che i vestiti abbiano un vero e proprio genere. Sono soltanto immagini" ha ribadito l'attrice, che di questi tempi sta cercando di dare una mano al suo partner nel lancio della compagnia.

La nostra Maisie, comunque, ha dedicato qualche parola anche a Game of Thrones: "Mi manca la gente, ovviamente. Avevano tutti un bellissimo rapporto. All'epoca eravamo nello show di maggior successo al mondo, ma quando ci sei dentro non hai tempo per fare nient'altro". A tal proposito, ecco chi era la star più pagata di Game of Thrones; recentemente, invece, anche Bernie Sanders è sbarcato in Game of Thrones con il suo meme.