Maisie Williams: la trasformazione in Catherine Dior per la serie tv The New Look

Il ruolo di Maisie Williams in The New Look, la serie ispirata dalla storia del marchio di moda Dior, ha costretto l’attrice a una serie di cambiamenti tanto nel suo aspetto fisico quanto nelle sue abitudini di vita, nel tentativo di comprendere al meglio il personaggio e di sperimentare qualcosa di simile alla storia raccontata sullo schermo.

Dopo aver dato un primo sguardo a The New Look, torniamo ad occuparci della serie Apple per parlare dello straordinario lavoro fatto da Maisie Williams per entrare nella parte di Catherine Dior, il cui arco narrativo la vede rapita dai nazisti in quanto collaboratrice della resistenza.

L’attrice ha detto di essersi isolata anche nella vita reale per capire meglio il suo personaggio e di aver dovuto lavorare tantissimo a un cambiamento fisico radicale: “Abbiamo cercato di vivere in quel mondo. Durante il periodo che Catherine trascorre lontano dalla serie - anche se è ancora molto presente nello show, ma non c’è fisicamente - ho subito una trasformazione fisica piuttosto estrema. Mi sono rasata i capelli e ho perso molto peso. Quando sono tornata sul set per rivedere Ben durante gli episodi 5 e 6 ho capito che anche a lui sembrassi molto diversa. Prima c’era questa familiarità e poi siamo stati separati per sei settimane. Abbiamo cercato di emulare il più possibile la realtà raccontata”.

Quindi, la protagonista di Game of Thrones, ha voluto dare merito al libro Miss Dior, che l’ha aiutata a studiare la donna che è stata chiamata ad interpretare: “È diventato la mia bibbia per questo progetto. La storia di Catherine poteva essere mostrata solo in parte, ma Justine si è immersa nei mesi e nei giorni che Catherine ha trascorso lontano, e poi in tutta la sua vita. Ho letto quel libro, ho meditato molto e ho trascorso tanto tempo da sola e lontano dalla mia vita, dal mio telefono, dagli amici e dalla mia famiglia. Mi sono immersa nella sua storia e nella sua realtà”.

Un lavoro minuzioso e ricco di dedizione, dunque, quello dell’attrice britannica, e, in attesa di poter vedere il resto della serie sulla piattaforma di streaming dell’azienda californiana, vi lasciamo alle parole della stessa Maisie Williams a proposito di un suo ritorno in Doctor Who.