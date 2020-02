Making The Cut: ecco il trailer della serie Amazon presentata da Heidi Klum e Tim Gunn

È arrivato in rete il primo trailer di Making The Cut, la serie Amazon presentata da Heidi Klum e Tim Gunn che consisterà in una competizione di moda a cui parteciperanno 12 diversi talenti tra stilisti e imprenditori.

I look vincitori di ogni episodio verranno resi immediatamente disponibili per l'acquisto in edizione limitata su Amazon, nell'apposita sezione "Making The Cut". Durante la stagione i concorrenti che non riusciranno nelle varie prove saranno eliminati, mentre il vincitore dell'episodio finale riceverà un milioni di dollari da investire nel proprio brand insieme alla possibilità di creare una linea di abbigliamento esclusiva che sarà acquistabile su Amazon.

I partecipanti di Making The Cut visiteranno New York, Parigi e Tokyo, tre delle principali capitali della moda mondiale, e si cimenteranno in sfide e compiti che metteranno alla prova le loro abilità stilistiche le loro capacità manageriali. Tra i giudici, oltre alla già annunciata presenza di Chiara Ferragni, troveremo alcune delle personalità più influenti del mondo della moda tra cui Naomi Campbell, Nicole Richie, Joseph Altuzarra e Carine Roitfeld.

Prodotta da Amazon Studios e SKR Productions, Making The Cut sarà composta da 10 episodi che verranno pubblicati a due a due dal prossimo 27 marzo, fino ad arrivare al gran finale del 24 aprile. Potete trovare il trailer dello show nella parte alta della pagina.