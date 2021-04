Che malattia ha Berlino della Casa di carta? Tutto quello che c'è da sapere

I fan de La casa di carta sono in trepidante attesa per scoprire quando uscirà la quinta e ultima parte dello show, che metterà la parola fine sulle avventure del Professore e della sua banda di criminali. In attesa di scoprire cosa succederà nel finale dello show, oggi vogliamo trattare di una curiosità su uno dei suoi protagonisti principali.

Abbiamo visto insieme come Pedro Alonso abbia finito di girare le sue scene ne La casa di carta 5, e proprio sul personaggio interpretato da Pedro Alonso vogliamo tornare, ricordando insieme uno dei tratti che caratterizzavano l'amatissimo Berlino de LCDP5.

Che malattia aveva Berlino?

Di sicuro, una tra le figure più controverse e ricche di sfaccettature di tutta la serie ideata da Álex Pina è l'enigmatico Berlino. Sadico, senza cuore, ma anche con una storia personale triste, e dal carisma irresistibile.

Purtroppo, sappiamo bene che - alla fine della seconda parte della serie - il nostro Berlino ci ha lasciati, sacrificandosi eroicamente, per poi tornare nel corso delle parti successive in vari flashback dedicati alla sua esistenza passata, che ne hanno approfondito la psicologia. Vi ricordate che, nei primi due cicli di episodi, abbiamo scoperto come proprio Berlino soffrisse di una malattia? Vi ricordate il suo nome?

Essa era una condizione degenerativa, chiamata miopatia di Helmer. In realtà, questo tipo di malattia non esiste, ma ha una controparte "reale" molto simile, che si chiama miopatia mitocondriale, la quale colpisce esclusivamente i muscoli scheletrici, e che può portare all'atrofia dei muscoli prossimali degli arti, con una diminuzione dei riflessi tendinei profondi.

In chiusura, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo alla famosa ispirazione del personaggio di Tokyo ne La casa di carta.