Che malattia ha il figlio di Walter White? Tutto sul personaggio di Breaking Bad

Quasi tutti abbiamo conosciuto RJ Mitte nei panni del figlio disabile di Walter White nella serie di successo Breaking Bad, ma pochi sanno che l'attore continua ad essere protagonista in molte produzioni cinematografiche e televisive.

La sua fortuna, però, ebbe inizio dal 2008 al 2013 quando comparve in tutte e 5 le stagioni di Breaking Bad (cosa significa esattamente Breaking Bad?) di cui non tutti conoscono i retroscena del personaggio di Walter "Flynn" White Jr. L'attore RJ Mitte soffre realmente di PCI, ovvero di paralisi cerebrale infantile e per molto tempo ha potuto camminare solo grazie all'aiuto delle stampelle.

La sua grande forza di volontà e coraggio gli hanno permesso di sconfiggere tutti i più importanti impedimenti che la stessa vita gli metteva davanti tanto da iniziare a praticare sport e solo all'età di 13 anni è riuscito a camminare da solo e a migliorare anche la dialettica con sedute mirate di logopedia. Il suo essere fuori dal comune, insomma, non è una caratteristica rilegata solo alla serie televisiva.

L'attore nella vita è arrivato a vivere quasi le stesse problematiche mostrate nella serie televisiva. Innanzitutto era vittima di bullismo che lo hanno portato a subire spinte, percosse e addirittura maltrattamenti che gli hanno provocato fratture alla mano e al piede. Anche in famiglia le cose erano tutt'altro che felici dato che quando aveva 11 anni i suoi genitori si separarono e RJ rimase con la madre. Ma il destino nei confronti di RJ Mitte è sempre duro e come se non bastasse, soltanto un anno dopo la separazione, la madre rimarrà coinvolta in un incidente che la renderà parzialmente paralizzata per ben sei anni. Al momento dell’incidente della madre, la sorellina di RJ era nata da appena un mese e nei sei anni successivi, in due dei quali il neo attore era già coinvolto in Breaking Bad, Mitte dovette occuparsi anche di prendersi totalmente cura della sorella e della sua crescita.

Walter "Flynn" White Jr è sempre stato l'amore della vita di suo padre Walter per cui ha deciso di darsi all'illegalità per dargli un futuro. Quanto ha guadagnato in tutto il tempo di messa in onda di Breaking Bad?