Malcolm, Bryan Cranston è favorevole alla reunion: 'Sarebbe divertente'

C'è ben altro oltre (o meglio, prima) di Breaking Bad per Bryan Cranston: fonte di successo per il celebre attore nei primi anni 2000 è stata Malcolm, amata serie americana in grado di renderlo famoso al grande pubblico.

La sitcom creata da Linwood Boomer non è mai stata dimenticata dai fan di vecchia data: il recente incontro tra Frankie Muniz e Cranston ha riacceso la scintilla della nostalgia nel cuore degli appassionati... e non solo. Da tempo, infatti, ci si chiede se Bryan Cranston tornerà ad essere Hal in un ipotetico ritorno dello show, ma si è sempre trattato esclusivamente di voci ed ipotesi.

Tuttavia, qualcosa sembra potersi smuovere. Durante una recente intervista ad ET., l'attore statunitense è sembrato sbottonarsi in merito alla questione reunion: "Sarebbe divertente farlo, con tutti questi ragazzi che ora sono adulti e vivono da soli con i loro figli. Sì, sono disponibile".

"Per prima cosa ho proposto l'idea di un film sulla reunion", rivela Cranston, non facendo segreto della posizione favorevole del creatore della serie. "Linwood Boomer si sta appassionando. Se dovessimo imbatterci in un'idea che tutti noi riteniamo davvero valida vorrei fare qualcosa che mi farebbe esclamare: "Amico, è una grande idea"".

"Tutti i ragazzi hanno ormai almeno trent'anni. Sono tutti uomini adulti, sposati, con bambini... È semplicemente una situazione straordinaria per me", dichiara con entusiasmo. "In effetti, un paio di loro si stanno avvicinando all'età che avevo io quando ho interpretato il padre di quei bambini".

Se non fosse ancora chiaro, l'amata star desidera senza alcun dubbio il ritorno della serie, sottolineando il suggestivo incontro generazionale che scaturirebbe da tali circostanze. Un film di Malcolm è possibile secondo Bryan Cranston: adesso non ci resta che attendere fiduciosi.