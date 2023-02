Malcolm: Bryan Cranston rivela la sua idea per una possibile reunion dello show

Dopo la rivelazione che Bryan Cranston stava sviluppando un reboot di Malcolm, lo stesso attore ha confermato questa cosa e recentemente ha anche rivelato la sua idea per un possibile continuo dello show. Nel corso degli anni la popolarità della serie con protagonista Frankie Munitz non si è mai affievolita, e i fan la ricordano con affetto.

Questa settimana, Cranston ha preso parte alla serie di video di GQ che lo ha visto tornare nei panni dei suoi personaggi più iconici. Nel video, Cranston ha parlato del suo possibile ritorno in un eventuale continuo di Malcolm.

"Ho proposto per la prima volta l'idea di una reunion in un film", ha raccontato Cranston. "Il creatore dello show, Linwood Boomer, è favorevole all'idea. Se ci imbattiamo in un'idea che tutti noi riteniamo davvero valida - non ho alcun interesse a farlo solo per tenermi occupato o per incassare un assegno - voglio fare qualcosa che in qualche modo mi faccia esclamare: 'Amico, questa è una grande idea'. Dove vediamo queste persone 20 anni dopo. Tutti i ragazzi hanno ormai almeno trent'anni. Sono tutti adulti, sposati, con figli... È una situazione straordinaria per me. In effetti, un paio di loro hanno quasi l'età che avevo io quando interpretavo il padre di quei ragazzi", ha aggiunto ridendo.

Lo scorso ottobre, Boomer aveva parlato con Entertainment Weekly dell'idea del film di Malcolm. "Ne stiamo parlando. Pensiamo tutti che sarebbe divertente se trovassimo l'idea giusta. Onestamente, sarebbe molto più facile se tutti i personaggi non fossero così fastidiosi". Ha poi aggiunto che Cranston "si è occupato di scrivere la sceneggiatura e di mettere tutto in moto".

Sempre con GQ, Cranston ha parlato anche del periodo trascorso nello show e di quanto si sia divertito a creare il personaggio di Hal Wilkerson.

"Ho fatto una distinzione: Hal non era disinteressato alla sua famiglia. Era distratto dalle cose. E amo il fatto che fossimo una coppia sposata e che il mio personaggio fosse follemente innamorato di sua moglie. Era una cosa bella da vedere in televisione", ha spiegato Cranston. E ha aggiunto, a proposito delle tante cose stravaganti che ha potuto fare nello show: "Beh, sono stato nudo e ricoperto di vernice blu. Sono stato legato alla parte anteriore di un autobus in movimento. Sono stato appeso a testa in giù e torturato. In una sola volta ho avuto addosso 10.000 api. E ancora con cose di questo genere. Ho imparato a pattinare e ho fatto un episodio dedicato al pattinaggio. È stato un momento splendido, perché chi fa queste cose? Ho potuto giocare. Andavo a lavorare per giocare".