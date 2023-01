Malcolm in the Middle, Brian Cranston conferma i rumors sul Reboot

Non è di certo una novità che Cranston sia interessato ad un revival di Malcolm in The Middle. Più volte l'attore ne ha parlato sin dal 2016, e lo stesso protagonista Franke Muniz aveva confermato il coinvolgimento totale del collega nel progetto.

Il nostro Walter White, in una recente intervista per E! News, ha confermato alcuni rumors: "Ci sono state delle conversazioni sulla possibilità di fare, tipo, un film reunion di Malcolm in the Middle".

L'attore ha poi continuato dicendo: "Siamo stati una famiglia strepitosa lì, e sarei chiaramente aperto all'idea se arrivasse una buon'idea - tipo 'Oh sarebbe fantastico esplorare cosa è successo alla famiglia 20 anni dopo'. Sarebbe divertente". Ancora più esaltante sarebbe vedere l'evoluzione degli attori della famiglia di Malcolm in tutti questi anni.

Oltre a Cranston, sappiamo che il protagonista Frankie Muniz sarebbe altrettanto disponibile per un reboot. Le sue dichiarazioni di qualche tempo fa mostravano anche che Cranston stesse già scrivendo una sceneggiatura per il film, e che fosse già pronto per girarla.

Le recenti affermazioni dell'attore non confermano (né smentiscono però) quelle di Muniz, dunque non rimane che aspettare qualche tempo e vedere come si evolverà la questione.

