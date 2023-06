Malcolm in the Middle, Bryan Cranston tornerà a essere Hal?

Dopo l'addio di Bryan Cranston a Hollywood, i piani dell'amatissimo attore sono tutti da definire con ampio anticipo. Che tra questi ci sia anche il ritorno nei panni di Hal nel revival di Malcolm in the Middle?

Frankie Muniz protagonista della popolare serie aveva già rivelato nell'ottobre 2022 che Cranston era a lavoro per il revival dell'amatissima famiglia della TV. Bryan Cranston ha confermato che le trattative sono attualmente in corso. Oltre alla curiosità di vedere l'attore vestire ancora una volta i panni del folle Hal, i fan si sono chiesti se la nostalgia di Cranston potesse investire anche Breaking Bad e l'iconico Walter White, ma l'attore è stato piuttosto chiaro sulla questione: "Volevano fare una reunion dei 15 anni di Breaking Bad . E ho pensato, 'Tra cinque anni, faremo il 20 e poi il 25, poi il..., meglio non andare oltre", ha detto l'attore a British GQ.

I progetti, seppur lontani, per Malcom in the Middle, invece appaiono più rosei: "Sono curioso di scoprire com'è quella famiglia 20 anni dopo - ha detto Cranston - Come si sono evolute le loro vite? Dove sono adesso? Cosa stanno facendo i bambini che adesso sono uomini adulti?".



Qualunque siano i progetti per il revival della popolarissima sitcom speriamo di vederli prima dell'addio definitivo di Cranston sui set!