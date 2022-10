Malcolm in the Middle, clamoroso: Bryan Cranston 'sta per girare' il revival!

Quando si dice notizia bomba, soprattutto perché arriva come un fulmine a ciel sereno. Già protagonista della sitcom culto Malcolm in the Middle, Frankie Muniz ha rivelato "out of the blue" che la co-star Bryan Cranston starebbe sviluppando lo script di un reboot e che "sta per far girare tutto".

Già qualche anno fa Bryan Cranston aveva parlato della possbilità di un film reboot di Malcolm in the Middle, galvanizzato dalla nuova notorietà – e magnetismo produttivo – raccolta già da qualche anno con Breaking Bad. Detta in altre parole, se ai tempi di Malcol l’attore era pressoché sconosciuto, ora avrebbe il nome e l’interesse dei produttori per sviluppare qualunque progetto voglia. E il progetto che vuole è proprio uno di quelli che ha lanciato i suoi inizi di carriera.

Lo ha rivelato completamente a sorpresa il protagonista Frankie Muniz, che durante un’intervista con Fox News ha risposto alla possibilità di un riavvio, dicendosi molto interessato: "So che Bryan Cranston è coinvolto al 100% in questa idea e sta per scrivere la sceneggiatura e far girare tutto. Quindi, potrebbe esserci qualcosa per me. Io sarei assolutamente disponibile. Ma non lo so, vediamo che succede”. Nonostante Cranston non abbia confermato la rivelazione, la sicurezza di Muniz sembra difficile da smentire.

Il giovane attore era tornato al centro delle cronache qualche anno fa, sconvolgendo i fan quando aveva ammesso di essere stato colpito da una serie di ictus e commozioni cerebrali che gli avevano causato grossi vuoti di memoria su intere fasi della sua vita. Una di quelle comprendeva proprio gli anni di Malcolm e Muniz ha ammesso di ricordare ben poco o nulla della produzione. Di recente però, Frankie Muniz ha fatto chiarezza sulla questione, ridimensionando i vuoti di memoria.

Voi come accogliete la notizia di un reboot? Ditecelo nei commenti!