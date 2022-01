Malcolm in the Middle, Frank Muniz: 'Voglio chiarire le voci sui miei mini-ictus'

In questi anni in molti si sono chiesti che fine abbia fatto il cast di Malcolm, celebre sitcom della FOX andata in onda dal 2000 al 2006. Lo show è stato un punto fermo dell'infanzia dei nati negli anni '90. Questa generazione ha spesso a parlato del protagonista della serie, Frankie Muniz, che ha recentemente chiarito le voci che circolano su di lui.

Da quanto riportato dai media negli anni, infatti, Muniz si era allontanato dalla recitazione nel 2008, e adesso potrebbe soffrire di amnesia dopo una serie di mini-ictus avuti nel 2012 e 2013. L'attore, nel corso di un'intervista al Steve-O's Wild Passeggiata! podcast, ha riportato che i mini-ictus erano in realtà mal diagnosticati e riportati erroneamente dai media, e che in quegli anni ha in realtà sofferto di emicrania con aura.

"Questa è la prima volta che posso a chiarire [le voci]", ha detto Muniz. "Se provate a cercare il mio nome, quello che vi esce è il fatto che non ho più memoria o che sto morendo di ictus e cose così... Cercate il mio nome e praticamente è tipo, 'Frankie sta morendo' ... Ci ho pensato molto nel tempo tipo, sapete, perché ho una memoria tremenda? Capito cosa intendo? L'unica cosa logica che posso dire è, sì, ho avuto nove commozioni cerebrali. Non voglio dare la responsabilità alle commozioni cerebrali o ad altro. Credo solo che ho fatto così tante cose in quel periodo che ovviamente non riesco a ricordare tutto."

L'attore aveva già parlato della perdita della memoria al programma Dancing with the Stars nel 2017, ammettendo di non ricordare molto dell'esperienza sul set di Malcolm in the Middle. "Sembra quasi che non fossi io" ha ammesso Muniz parlando della serie. "[è una cosa che] mi rende un po' triste. Mi tornano in mente cose che avrei dovuto ricordare. Ho potuto fare tutto ciò che desideravo davvero. Ma la verità è che non ho molti ricordi di questa cosa." L'attore ha aggiunto di non ricordare molto neanche del 2001, anno in cui è stato nominato agli Emmy e ai Golden Globes. Ha tuttavia chiarito che qualcosa c'è di quel periodo incredibile.

Eravate a conoscenza di queste voci? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto molti si chiedono se ci siano idee per un possibile film di Malcolm in the Middle, di cui si era parlato qualche anno fa. Fino ad ora calma piatta.