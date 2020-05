Malena, il pelo della pornostar pugliese venduto per oltre 1000 Euro

Nel corso dell'intervista rilasciata da Malena a Le Iene, la pornostar aveva messo in vendita un suo pelo, per devolvere il ricavato all'associazione "Il Giardino delle Idee". Ebbene, a quanto pare l'asta si è conclusa.

Ad annunciarlo, sui canali social del programma di Italia 1, la stessa Malena, che ha voluto comunicare a tutti che il pelo è stato venduto per 1.023 Euro.

"Ragazzi, l'asta del mio pelo si è conclusa. Voglio mandare un bacio a tutti voi che avete partecipato e soprattutto il più caldo, il più grande ad Antonio che se l'è aggiudicato. Il ricavato andrà tutto in beneficenza all'associazione "Il giardino delle idee" che ne farà sicuramente buon uso. Baci" afferma la star del porno italiano nel suo video messaggio.

L'idea dell'asta benefica era venuta ad Alessandro Di Sarno, che ha incontrato l'ex esponente del PD. L'associazione "Il Giardino delle Idee" ha sede a Torino ed aiuta gli anziani e le famiglie in difficoltà. Intorno all'iniziativa si è scatenato un acceso dibattito, ed in molti hanno giudicato amorale la scelta di mettere in vendita una parte del suo corpo, nonostante il file benevolo. Tutti i dettagli saranno in onda nelle prossima puntata de Le Iene. Vi terremo aggiornati sulla questione.