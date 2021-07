Malore per Belen Rodriguez: sospesa la registrazione di Tu Sì Que Vales

Brutta avventura per Belen Rodriguez. La showgirl argentina infatti è stata costretta ad interrompere le registrazioni di Tu Sì Que Vales a seguito di un malore che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze sulla salute di Belen.

L'annuncio è stato dato dalla stessa argentina sul proprio account Instagram, dove in una serie di Storie ha spiegato di non essere stata bene. "Non sono stata bene, ho subito 3 flebo perchè ero disidratata" ha raccontato in un messaggio. "Io ci ho provato, ma non sono riuscita a registrare. Domani speriamo di riuscire a far Tu Sì Que Vales. Intanto io mi guardo questa cucciola, e tutto mi passa" ha continuato Belen che di recente è diventata di nuovo mamma. Proprio la piccola è stata protagonista della storia in cui Belen ha voluto tranquillizzare tutti.

Non è chiaro quando riprenderanno le registrazioni del programma, tanto meno quando andrà nuovamente in onda. Belen è stata la protagonista anche delle passate stagioni dello show di Canale 5.

La showgirl è ora legata sentimentalmente ad Antonino Spinalbese, a seguito ella brusca rottura con Stefano De Martino avvenuta lo scorso anno. I due sembrano essere molto affiatati.