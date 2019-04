Mama K's Team 4, Netflix sviluppa la sua prima serie animata africana

È Variety a informaci che Netflix ha deciso di aggiungere al suo già immenso catalogo la prima serie animata africana, chiamata Mama K's Team 4, prodotta dai premiati Sud Africani Triggerfish Animation Studios e dalla società dedicata all'intrattenimento per bambini e famiglie nota come CAKE.

La storia della serie segue quattro ragazze adolescenti che vivono in una versione futuristica di Lusaka, città dello Zambia, che vengono improvvisamente reclutate da un misterioso agente segreto in pensione per salvare il mondo. A curare la sceneggiatura ci ha pensato la scrittrice zambiana Malenga Mulendema, già nel 2015 tra gli otto vincitori del Triggerfish Story Lab, un premio dedicati ai migliori nuovi talenti sostenuta dagli studio d'animazione di Cape Town e della Walt Disney Company. I disegni della serie sono stati creati invece dall'artista camerunense Malcom Wope.



Nell'ultimo decennio, i Triggerfish Studios sono divenuti una potenza crescente nel fiorente settore dell'animazione in Sud Africa, sviluppando due film d'animazione importanti come Adventures in Zambezia (2012) e Khumba (2013), che sono due dei cinque film sudafricani con il più alto incasso di sempre.



La Mulendema ha rivelato di essersi ispirata alla sua infanzia e alla sua esperienza con i cartoni animati, quando, crescendo nello Zambia, notava che nessuno dei suoi eroi le somigliasse o viveva in una realtà simile alla sua: "Nel creare uno show di supereroine ambientato a Lusaka, spero di presentare al mondo quattro ragazze forti che salvano il mondo in modo folle e divertente. Voglio soprattutto trasmettere il messaggio che chiunque, da qualunque parte del mondo esso provenga, può essere un supereroe".