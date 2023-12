Una Mamma per Amica, i 10 peggiori episodi secondo IMDb

Dopo i 5 difetti di Una Mamma per Amica, continuiamo a sviscerare il risvolto più "oscuro" della serie TV ideata da Amy-Sherman Palladino: quali sono i dieci episodi peggiori, stando alle votazioni sul sito IMDb? Scopriamolo insieme!

Al decimo posto troviamo Il rovescio della medaglia (Secrets and Loans, 2x11), il quale, tra riparazioni urgenti, richieste di prestito e litigi tra i personaggi, aggiunge ben poco alla trama dello show; tuttavia, concorre nell'approfondire la psicologia di Lorelai, Rory e Lane.

Seguono La posta in gioco (Santa's Secret Stuff, 7x11) e La trappola (Always a Godmother, Never a God, 6x4). Il primo evidenzia le crepe nel matrimonio tra Lorelai e Christopher, mentre il secondo esaspera sempre più il risentimento tra Lorelai e Roy dopo la separazione.

Dalla settima alla quarta posizione, abbiamo I risultati dell'amore (That's What You Get, Folks, For Makin Whoopee, 7x2), L'ospite d'onore (How Many Kropogs to Cape Cod?, 5x20), Incontri e scontri (Die, Jerk, 4x8) e Tradimento (I Solemny Swear, 3x11). I primi due si concentrano, rispettivamente, sulla gravidanza non pianificata di Lane e il tirocinio svolto da Rory in una redazione giornalistica (a cui si aggiunge un ingiusto favoritismo per il ricco Logan), mentre i restanti sul discutibile comportamento di Rory (che critica una ballerina sulla base di conoscenze scarsissime) e su drammi liceali che probabilmente hanno già stancato lo spettatore.

A "vincere" la medaglia di bronzo è Lorelai si sposa (Introducing Lorelai Planetarium, 7x8), un filler farcito di superflui eventi mondani. In seconda posizione troviamo invece Il weekend dei genitori (Go, Bulldogs!, 7x6), soprattutto per la necessità di accettare una spiacevole dinamica: Lorelai ha sposato Christopher, nonostante lo show suggerisse una strada diversa.

Infine, ad aggiudicarsi la medaglia d'oro con un punteggio di 6.4 abbiamo... Nulla è cambiato (French Twist, 7x7). Basti pensare alle sfortunate decisioni di Lorelai Gilmore, alla decadenza di Lane Kim e al mancato sostegno di Zach.

In ogni caso, ci teniamo a ricordarlo: la presenza di puntate simili non ha certo impedito agli spettatori di proseguire nella visione. A proposito, sapevate che i colori della Chilton di Una Mamma per Amica hanno un motivo ben preciso?