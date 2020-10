Una Mamma per Amica: 10 serie da guardare se avete amato Rory e Lorelai

Sono passati 20 anni dalla messa in onda della prima puntata di Una Mamma per Amica e circa quattro anni da quando Netflix ha portato i fan nuovamente a Stars Hollow con Una Mamma per Amica: Di nuovo insieme. Visto che quasi certamente Rory e Lorelai non torneranno in tv tanto presto, abbiamo qualche serie tv da suggerirvi per colmare questo vuoto.

In primo luogo vi consigliamo La fantastica signora Maisel, serie creata da Amy Sherman Palladino per Amazon Studios che ha vinto tre Golden Globe e sette Emmys. Racconta le vicende di una casalinga dell'Upper West Side che dovrà reinventarsi per far fronte alla relazione extraconiugale di suo marito. Da non perdere poi anche New Girl. L’irriverente serie con protagonista Zooey Deschanel è incentrata sulla stravagante Jessica Day che arrivata alla soglia dei trent'anni si trova a convivere in un loft con tre uomini, scombussolando per sempre le loro vite.

A passo di danza è una serie ideata da Amy Sherman-Palladino ma, non ha avuto la stessa fortuna di Una Mamma per Amica. Trasmessa dal 2012 al 2013 sul canale ABC Family, è stata cancellata dopo una sola stagione sul canale. Se siete fan di Lauren Graham non potete perdervi Parenthood, in cui l'interprete della celebre Lorelai veste i panni di Sarah Braverman. Vi consigliamo poi Jane the Virgin e Hart of Dixie e Insecure, serie basate su donne sorprendentemente forti che cercano la propria strada del mondo.

Infine vi consigliamo tre serie che fin qui hanno avuto poco risalto in Italia e cioè Non ho mai..., Schitt's Creek e sopratutto Amiche per la morte - Dead to Me, una serie televisiva statunitense del 2019 creata e prodotta da Liz Feldman che racconta la nascita di una grande amicizia tra Jen, una vedova, e Judy, una donna libera che nasconde un misterioso segreto.

Nonostante questa ricca lista di serie da guardare, Una Mamma per Amica resta un cult insostituibile. Per ulteriori approfondimenti, date un'occhiata ai 5 episodi imperdibili di Una Mamma per Amica.