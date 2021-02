Una mamma per amica, 5 aneddoti divertenti dal set della serie TV

Una Mamma per amica è la serie creata da Amy Sherman-Palladino trasmessa dal 2000 al 2007 con protagoniste Lorelai e Rory Gilmore alle prese con la loro vita nella piccola e splendida cittadina di Stars Hollow.

Caratterizzata da un forte umorismo, dialoghi incredibilmente veloci, amore e un rapporto madre-figlia indimenticabile, ecco a voi cinque aneddoti divertenti direttamente dal set



Alexis Bledel, interprete di Rory Gilmore, odia il caffè, ci credereste mai? Le Gilmore sono famose per la loro dipendenza dal caffè, ma l’attrice non prova lo stesso amore di Rory per la bevanda. Le sue tazze sul set erano spesso riempite di soda.

Todd Lowe ha interpretato Zach, il fidanzato e poi marito di Lane, ma vi ricordate quando Adam Brody è apparso in Una mamma per amica nei panni di Dave Rygalski? Aveva iniziato una relazione con Lane, finita quando lui si è trasferito al college in California. Questo è stato un sottile riferimento a The O.C. ambientato proprio in California. Ma tornando a Lowe, ha rivelato: "Grazie a Dio Adam Brody è stato assunto in un altro spettacolo (The O.C.), altrimenti il mio personaggio sarebbe stato cancellato!" e forse noi non avremmo avuto Brody nei panni dell'iconico Seth Cohen.

Le riunioni degli abitanti di Stars Hollow sono un pezzo di storia di questo show, ma a causa della presenza di tanti personaggi in scena e di molti dialoghi, le riprese duravano un’eternità. Tanto che Sally Struthers (Babette) aveva inventato un gioco chiamato "Cosa c'è nella mia borsa?" che consisteva esattamente nell’indovinare gli oggetti presenti nella sua borsetta.

Lorelai Gilmore potrebbe aver odiato le famose cene del venerdì sera a casa dei suoi genitori, ma in realtà queste erano le scene preferite di Lauren Graham. A maggior ragione se includevano litigi con Kelly Bishop (Emily Gilmore).

Abbiamo visto Luke vestito sempre con camicie a quadri e il suo cappello messo al contrario, la costumista della serie Valerie Campbell ha rivelato che Luke aveva un intero armadio pieno di camicie di flanella ma un unico e solo cappello da baseball. Sarà stato unico, ma è diventato il suo marchio di fabbrica per tutti i fan dello show.



