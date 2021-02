Una mamma per amica: 5 difetti che non possiamo perdonare alla serie TV

Una Mamma per amica ci ha appassionato per sette stagioni più un revival di Netflix del 2016, facendoci amare le due protagoniste: Lorelai e Rory Gilmore. Con i suoi pregi e i suoi difetti la serie ci ha fatto compagnia per anni, ma alcuni piccoli difetti non si possono proprio ignorare.

Ossessione

Per esempio, avete notato la morbosa ossessione di tutti gli abitanti di Stars Hollow per le due Gilmore? Lorelai è la donna che si è fatta da sola, arrivata in città viveva in un capanno con una bambina appena nata mentre lavorava all’Independence Inn. Rory crescendo è diventata la ragazza prodigio della città, tutti riponevano così tante speranze e aspettative in lei da diventare opprimenti.

Anche le loro relazioni amorose erano vissute da tutta la città, basta ricordare quella volta in cui i cittadini si erano divisi tra Lorelai e Luke quando quest’ultimo l’aveva lasciata e Taylor distribuì fiocchi rosa e azzurri in giro per Stars Hollow in modo che la gente si schierasse con l’uno o con l’altra.

Riferimenti alla cultura pop

In Una mamma per amica ci sono moltissimi riferimenti alla cultura pop, programmi tv, libri, film musica, forse anche troppi. Sono argomenti che entrano in una conversazione più rapidamente di quanto una persona possa notare, considerando anche la velocità dei dialoghi prerogativa di questo show. La sceneggiatura è brillante e coerente ma forse non sempre realistica.

Lorelai non è abbastanza dura con Rory

Lorelai ha creato un rapporto unico con sua figlia Rory, ma forse è troppo indulgente. Dopo che Mitchum Huntzberger dice a Rory che non ha la stoffa per fare la giornalista durante la quinta stagione, Rory perde completamente la testa.

Grazie all'influenza della Brigata della vita e della morte e del fidanzato Logan, Rory ruba uno yacht e sua madre va a riprenderla alla stazione di polizia. Lorelai avrebbe dovuto comportarsi in maniera più dura con la figlia dopo quanto accaduto, invece si limita a dare tutta la colpa agli Huntzberger per le pessime decisioni della figlia.

Lorelai e Christopher

Una cosa che i fan non possono proprio perdonare è il ritorno diLorelai tra le braccia di Christopher nel finale della sesta stagione. Dopo la prima rottura con Luke, la donna aveva passato le sue giornate a letto mangiando cibo spazzatura e dormendo. La seconda volta invece finisce tra le braccia del padre di sua figlia, che non è una buona idea.

Rory non è pronta al rifiuto

Rory Gilmore è straordinariamente perfetta, la figlia che ogni genitore vorrebbe avere. Diligente, con ottimi voti, adorabile e intelligente. La sua più grande fan è senza dubbio sua madre, convinta che Rory non possa sbagliare, ma non è così.



Le cose vanno di male in peggio per Rory durante il revival dello show, Una mamma per amica: Di nuovo insieme, quando è ormai un’adulta senza lavoro e senza un fidanzato che torna tra le braccia del suo ex storico Logan, che sta con un’altra ragazza. Rory non sa come affrontare la realtà e non riesce a soddisfare le enormi aspettative di sua madre.



