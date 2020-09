Gli sceneggiatori sono umani e gli errori si verificano continuamente, anche in programmi televisivi ben fatti e popolari. Ci saranno sempre errori di continuità ed ecco i 5 più incredibili in Una mamma per amica:

Un errore di... pizza: l'episodio della prima stagione Donne moderne è uno dei più noti. Rory (Alexis Bledel) e Dean (Jared Padalecki) litigano per Donna Reed perché pensa che sia dolce che una moglie prepari la cena per la sua famiglia, e Rory vuole che sia più femminista di così. L'errore è evidente quando Dean arriva a casa dei Gilmore con la pizza. Nella prima ripresa, Lorelai (Lauren Graham) e Rory stanno mangiando la pizza dalla scatola. La scena successiva mostra qualcosa di completamente diverso: Rory prende della pizza dalla scatola piena e Lorelai non tiene più una fetta. Il Luke's Diner ha un aspetto diverso nella puntata pilota: il Luke's Diner è un punto fisso in Una mamma per amica, ma c'è un errore di continuità. Alla fine dell'episodio pilota, c'è una ripresa di Rory, Luke e Lorelai nel Luke's Diner, e questo è anche alla fine della sequenza di apertura. Ma Luke's Diner ha un aspetto diverso: è un edificio costruito in un isolato affollato in città. Nel resto degli episodi, però, Luke's Diner è all'angolo di una strada ed è vicinissimo alla piazza cittadina di Stars Hollow. Il portico della casa delle Gilmore si trova in due luoghi diversi: non si riesce a capire il motivo, ma l'ingresso della celebre abitazione si trova in due luoghi diversi. La posizione della cucina, infatti, è sul lato destro, ma ogni volta che qualcuno lascia la casa attraverso la porta sul retro, si trova sul lato sinistro del portico. Lorelai ha sbagliato il numero di stanze nella sua locanda: c'è anche un errore di continuità nell'episodio della quarta stagione "Provaci ancora, Luke!". Lorelai aveva precedentemente menzionato in una riunione cittadina che ci sarebbero state 10 stanze all'Inn. Quando parla con Luke, però, dice che farà sapere al suo idraulico delle stanze 15, 12 e 10 che hanno bisogno di un po' di lavoro. Nel finale della quarta stagione, Richard (Edward Herrmann) ed Emily (Kelly Bishop) rimangono nella stanza numero 12, il che non ha senso se ci fossero 10 stanze. Il periodo in cui il padre di Jess ha abbandonato la famiglia è diverso: Jess (Milo Ventimiglia) è cresciuto senza un padre o suo padre ha deciso di scomparire quando lui aveva 15 anni? Luke, infatti, parla di Jess che non ha un padre dall'età di 15 anni eppure, mentre la serie va avanti, i fan scoprono che Jess era un neonato quando il padre ha abbandonato la famiglia.

