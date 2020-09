Una mamma per amica: i 5 migliori episodi da non perdere

Una mamma per amica, serie televisiva ideata da Amy Sherman-Palladino e trasmessa dal 2000 al 2007 con un reboot del 2016, ha appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo per il suo stile comico e progressista. Quali sono, però, i migliori 5 episodi? Scopriamoli insieme.

Episodio Pilota (episodio 1, stagione 1): è raro che un episodio pilota venga messo in una lista dei migliori episodi di qualsiasi serie televisiva, ma in questo caso dobbiamo fare un'eccezione. In Una mamma per amica, l'episodio pilota ha dato il tono al resto della serie e ha fornito il perfetto primo sguardo ad alcuni dei personaggi celebri. In primis abbiamo potuto conoscere, ovviamente, Lorelai Gilmore (Lauren Graham) e sua figlia, Rory (Alexis Bledel) che hanno dimostrato di non avere la tipica relazione madre-figlia già nella prima scena al Luke's Diner. Nella stessa scena, il pubblico ha conosciuto Luke Danes (Scott Patterson) in tutta la sua camicia a quadri, jeans e cappello da baseball al contrario. Non molto tempo dopo gli spettatori hanno avuto il loro primo assaggio di Lane Kim (Keiko Agena), Dean (Jared Padalecki), Sookie St. James (Melissa McCarthy) e Michel Gerard (Yanic Truesdale). Le cose si sono fatte interessanti quando Lorelai va ad Hartford per chiedere ai suoi genitori, Richard (Edward Herrmann) ed Emily Gilmore (Kelly Bishop), i soldi per pagare le tasse scolastiche di Rory, mettendo in moto il Friday Night Dinners. Tutto sommato, l'episodio pilota si è rivelato una perfetta dimostrazione della vita in una pittoresca cittadina piena di persone stravaganti ma adorabili, mentre non mancano accenni agli strati complessi delle relazioni tra i personaggi principali. La maratona di ballo (episodio 7, stagione 3): diretto da Kenny Ortega, è uno degli episodi più variopinti dell'intera serie. Possiamo osservare Lorelai, Rory e il resto della città vestiti con abiti vintage in una storia che unisce l'umorismo ad alcuni momenti drammatici come la rottura tra Dean e Rory. La grande abbuffata (episodio 9, stagione 3): uno dei migliori episodi a tema Giorno del Ringraziamento di qualsiasi serie televisive. Osserviamo McCarthy mentre dimostra le sue abilità comiche quando Sookie si ubriaca dopo che suo marito, Jackson Belleville (Jackson Douglas) decide di friggere il "tacchino bello, costoso e allevato biologicamente" che ha comprato per l'occasione. Poi c'è la relazione tra Jess Mariano (Milo Ventimiglia) e Rory che inizia a svilupparsi. Non manca nemmeno Luke che continua una delle sue famose invettive sull'origine del Ringraziamento. Gli spettatori, però, sicuramente non dimenticano gli argomenti intriganti di Taylor Doose (Michael Winters) e, naturalmente, il tofurkey, o tacchino fatto con il tofu dalla signora Kim. Prova generale (episodio 22, stagione 4): diretto e scritto dalla creatrice dello show, Amy Sherman-Palladino (che ha lasciato lo show durante la produzione), l'episodio finale della quarta stagione ha tutto ciò che amiamo di Una mamma per amica: il dramma, Kirk (Sean Gunn) e il suo strano modo di fare, Luke e Lorelai che finalmente ammettono i loro sentimenti l'uno per l'altro e Rory e Dean che si rimettono insieme. Il bacio di Luke e Lorelai, con Kirk che corre nudo attraverso l'atrio del Dragonfly Inn, merita da solo un posto in questa lista. La brigata della vita e della morte (episodio 7, stagione 5): altro episodio diretto da Ortega e scritto da Palladio (questa volta il marito del creatore, Dan Palladino) inizia con Rory che a Yale comincia ad indagare su una società segreta conosciuta come la Brigata della vita e della morte. La sua cotta, Logan Huntzberger (Matt Czuchry), la porta bendata in un luogo segreto dove il gruppo si incontrava per una notte di bevute e di divertimento pericoloso (paintball con bersagli umani) in smoking e abiti da ballo. In questo episodio si può apprezzare la crescita di Rory da ragazzina timida e impacciata ad adulta forte e coraggiosa in grado di uscire dalla sua zona di confort.

