Una mamma per amica: 5 motivi per cui i fan della serie vorrebbero vivere a Stars Hollow

Una delle caratteristiche più amate di Una Mamma per Amica è la sua ambientazione, la cittadina immaginaria di Stars Hollow, nel Connecticut, in cui vivono le due protagoniste Lorelai e Rory Gilmore, è entrata subito nel cuore del pubblico e ha senz’altro contribuito al successo dello show rendendolo immediatamente riconoscibile.

Dall'adorabile piazza cittadina compresa di romanticissimo gazebo alle decorazioni natalizie, ai festival e, naturalmente, alla tavola calda di Luke (Scott Patterson) i fan di Una mamma per amica si sentono ormai di casa a Stars Hollow.



È una cittadina bellissima, apparentemente impeccabile, e Rory e Lorelai (Alexis Bledel e Lauren Graham) vivono qui una vita felice e senza troppo stress. Mentre la versione della vita di provincia mostrata in Una mamma per amica sembra idilliaca, ovviamente ci sono dei pro e dei contro ma oggi ci concentreremo solo sui pro che i fan hanno condiviso su Reddit.

L’atmosfera

Stars Hollow sembra uscita da una fiaba, è un posto tranquillo e accogliente in cui chiunque potrebbe sentirsi a casa e godersi la natura, il suo piccolo centro cittadino, i negozi e i ristoranti con le case accoglienti. Anche i vari festival di Stars Hollow contribuiscono all'atmosfera generale positiva che piace molto agli spettatori.

I cittadini

I residenti di Stars Hollow sono unici, stravaganti e particolari, di certo non ci si sente mai soli in questa città. Sarebbe divertente uscire con Babette, Miss Patty, Kirk, Gypsy e alcuni degli altri cittadini, poiché tutti hanno personalità uniche. Amano la città e amano prendersene cura dando una mano con festival (Firelight Festival, il Founder's Day e il Winter Carnival) e altri eventi. Ormai sono una grande famiglia, ed è anche grazie a questi personaggi secondari ma indimenticabili che Stars Hollow è così affascinante.

È a misura d'uomo

Non serve un taxi probabilmente per visitare tutta Stars Hollow perché si può fare a piedi godendosi ogni strada, locale, negozio e piazza. I cittadini hanno le automobili ma sembrano tutti spostarsi a piedi. Di tutte le piccole città mostrate in TV, Stars Hollow si distingue per essere facile da girare.

Luke’s Diner

Tutti i fan di Una Mamma per Amica hanno sognato almeno una volta di sedersi a prendere un caffè al Luke's Diner. Il locale, nonostante il burbero ma dolce proprietario, è un luogo di ritrovo per i cittadini che iniziano la giornata con chiacchiere e colazione. Quando si pensa alle location di Una mamma per amica, probabilmente a tutti viene in mente il locale di Luke.

Riunioni cittadine

Le riunioni cittadine dello show non erano solo un interessante intermezzo comico ma hanno offerto ai fan uno sguardo sui procedimenti comunali delle piccole città. Sebbene le riunioni siano raramente svolte allo stesso modo nella vita reale, i fan della serie le hanno trovate stranamente confortanti e abbastanza realistiche. A Stars Hollow tutti lavorano duramente per garantire che la sua comunità sia attiva e coinvolta.



Scoprite qual è l'episodio preferito di Una Mamma per Amica di Kelly Bishop e com'è nato il personaggio di Jess in Una Mamma per Amica.