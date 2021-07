Una mamma per amica, quali sono i 5 peggiori buchi di trama?

Ogni programma televisivo esistente ha dei buchi nella trama o errori di continuità, nessuno escluso probabilmente. Più a lungo dura una serie, più errori possono capitare, il che è normale. È difficile incastrare così tanti personaggi e trame anno dopo anno e Una mamma per amica non fa eccezione.

Ci sono stati diversi piccoli passi falsi che i fan più accaniti hanno notato, ecco quali sono i 5 più gravi:

La Bisnonna di Rory

Nel terzo episodio della prima stagione intitolato Le mamme invadenti la madre di Lorelai (Lauren Graham), Emily Gilmore (Kelly Bishop), durante una cena del venerdì sottolinea che i suoi piatti appartenevano a Lorelei Gilmore the First, la madre di Richard.



Durante quello stesso episodio, Richard disse anche: "Lorelai Trix Gilmore era mia madre. Era un'esperta cavallerizza, un'illustre mecenate delle arti, ed era anche famosa in tutto il mondo per i suoi balli in maschera." Durante il suo monologo, si riferisce a lei al passato come se fosse morta.

Ma 15 episodi dopo nella puntata intitolata La Terza Lorelai, la bisnonna di Rory è viva, sta bene e terrorizza Emily. Lorelai Trix Gilmore, interpretata da Marion Ross, ha fatto molte altre apparizioni prima che il suo personaggio morisse (apparentemente per la seconda volta) nella quarta stagione, episodio 16 , intitolato La bisnonna.

Il Signor Kim

Lane Kim (Keiko Agena), la migliore amica di Rory, fa riferimento ai suoi genitori al plurale in tutta la serie originale, ma gli spettatori hanno modo di vedere solo sua madre, la signora Kim (Emily Kuroda).



Il padre di Lane è stato per anni un completo mistero fino a quando l'episodio "Primavera" del revival Una Mamma per amica: Di nuovo insieme è andato in onda nel 2016. Il signor Kim è apparso improvvisamente sullo schermo per alcuni secondi durante lo Stars Hollow International Spring Food Festival.



Il cameo è stato molto probabilmente aggiunto per i fan irriducibili dello show e per dare finalmente un volto al papà di Lane ma non è stata data nessuna risposta a nessuna domanda sul personaggio, come per esempio dove fosse durante il matrimonio di sua figlia e la nascita dei suoi nipoti.

Il padre di Jess

Jess Mariano (Milo Ventimiglia) viene introdotto per la prima volta nel primo episodio della seconda stagione, intitolato Matrimonio in vista. Luke (Scott Patterson), lo zio di Jess, dice a Lorelai che il padre dell'adolescente ha lasciato lui e sua madre due anni prima, quindi, da queste informazioni, sembra che suo padre se ne sia andato quando Jess aveva circa 14 o 15 anni.



Tuttavia, nell'episodio venti della terza stagione intitolato Problemi per Jess,Luke si confronta con il padre di Jess, Jimmy, e dice: "L'ultima volta che ti ho visto è stato subito dopo che Liz ha partorito. Stavi per uscire a comprare dei pannolini. Ricordi? Sei uscito, ma non sei più tornato."



Questo sembrava contraddire la precedente affermazione di Luke, implicando che il padre di Jess se ne andò quando suo figlio era un bambino, non un adolescente.

Le misteriose fotografie

In uno dei primi episodi, vediamo Rory fissare una foto di una versione giovane di sua madre e...un ragazzo misterioso che in teoria dovrebbe essere Christopher, suo padre. Tuttavia, non è lo stesso Christopher che vediamo nei flashback. Forse perché le scelte di casting non erano ancora state effettuate.

Lo stile di vita delle Gilmore

Nonostante le affermazioni di Lorelai che e Rory sull'essere abbastanza al verde, il loro stile di vita sembra contraddirlo. La coppia raramente indossa gli stessi vestiti nello show e ordinano anche molto cibo da asporto da pizzerie e ristoranti cinesi in quasi ogni episodio. Ad un certo punto adottano anche un cane.



Inoltre, il valore della casa delle Gilmore nel Connecticut era elevato e Lorelai ha rinnovato e sistemato la casa diverse volte durante la serie.

Sebbene i suoi genitori, Emily e Richard Gilmore, siano ricchi, Lorelai è orgogliosa del fatto che non riceve aiuto finanziario dai suoi genitori, tranne quando si tratta dell'istruzione di Rory. Quindi, tutto considerato, non è chiaro come le Gilmore possano permettersi di vivere con uno stile di vita del genere.



Scoprite quali sono i 5 difetti che non possiamo perdonare a Una mamma per amica e cosa non ha funzionato nel finale di Una mamma per amica nei nostri approfondimenti.