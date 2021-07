Una Mamma per Amica, 5 personaggi che meritavano di più

L'interesse per Una mamma per amica continua a crescere in parte a causa di quanto siano ben sviluppati i personaggi principali e secondari. Tuttavia non tutti sono stati approfonditi alla stessa maniera e fan avrebbero voluto conoscere meglio alcuni di loro.

Ecco chi sono i personaggi di cui i fan avrebbero voluto sapere di più:

Lindsay Lister

La storia di Rory e Dean Forrester nella quarta stagione non ha ancora senso per molti fan di Una mamma per amica. Se siete fan della coppia Dean e Rory o meno, la trama del tradimento aveva del buon potenziale ma sfortunatamente, non è andata alla grande perché la creatrice Amy Sherman-Palladino ha trascorso pochissimo tempo a sviluppare l'arco.

I fan sostengono che Lindsay Lister, la moglie di Dean, meritasse più spazio. Non abbiamo scoperto quasi nulla su di lei, sul loro matrimonio o sul loro divorzio. Dare a Lindsay e Dean più tempo sullo schermo in vista della relazione avrebbe potuto aiutare gli spettatori a capire meglio la dinamica del loro rapporto.

Trix Gilmore

Trix Gilmore, la madre di Richard Gilmore, era piuttosto terribile con sua nuora, Emily Gilmore. Ogni volta che si presentava sullo schermo, battibeccava con Emily, in molti modi, Trix era l'unica persona che sembrava in grado tenerle testa. La dinamica era interessante, divertente e unica, ma veniva mostrata solo occasionalmente.



Nella quarta stagione, Trix è morta improvvisamente e abbiamo scoperto che non avrebbe mai voluto che Richard sposasse Emily. La rivelazione era in parte causa della separazione tra i due e i fan di Una mamma per amica avrebbero voluto avere un po' di retroscena in più su quella dinamica.

Sophie Bloom

Sophie Bloom ha debuttato nella seconda stagione come proprietaria del primo negozio di musica di Stars Hollow. Sophie ha avuto una vita incredibilmente interessante. Era una cantautrice che ha vissuto e lavorato a New York prima di stabilirsi nel Connecticut. Avrebbe potuto essere la mentore perfetta per Lane Kim, ma non è stato così.



I fan della serie avrebbero preferito vedere di più Sophie e avrebbero voluto vedere nascere un'amicizia tra lei e Lane. Le scene in cui sono apparse insieme erano fantastiche e il personaggio meritava sicuramente più sviluppo.

Sherry

Le cose sono cambiate per Christopher quando ha iniziato a uscire con Sherry. Era una donna molto organizzata e ha rimesso in carreggiata la vita di Christopher rendendolo più maturo.

Sherry sarebbe stata una matrigna perfetta per Rory. Era interessante, concentrata sulla carriera e amava Christopher. Tuttavia, era anche l'esatto opposto di Lorelai, il che rendeva Lorelai gelosa.

Sarebbe stato interessante vedere qualche scena in più tra le tre donne.

Michel

Lorelai e Michel erano diventati amici intimi dopo anni di lavoro insieme, Lorelai poteva sempre contare su Michel per fare un ottimo lavoro, anche se fa dei commenti sarcastici quando ha a che fare con i clienti, ed è molto riconoscente quando lei e Sookie lo assumono al Dragonfly Inn. I fan avrebbero voluto sapere di più sulla sua vita privata ma è stato sempre relegato a spalla di Lorelai durante lo show.



