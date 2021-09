Una Mamma per Amica, le 5 separazioni più dolorose

Non sempre Una Mamma per Amica ci ha regalato gioia e spensieratezza tra battute e dialoghi super veloci, a volte ci siamo sentiti anche in pena per i protagonisti e le loro vicissitudini amorose e familiari quando le cose non andavano bene.

Ci sono una gran quantità di separazioni, divorzi e allontanamenti che si verificano durante le sette stagioni di Una Mamma per Amica, andate in onda dal 2000 al 2007, con Lauren Graham e Alexis Bledel protagoniste nei panni di Lorelai e Rory Gilmore. I cuori degli spettatori si sono infranti diverse volte a causa di litigi tra coppie e pessime decisioni di alcuni personaggi.

Alcuni eventi spiacevoli della serie sono stati maggiormente percepiti dagli spettatori che speravano solo che le cose andassero per il meglio per il duo madre-figlia.

Ecco quali sono state le separazioni più dolorose per i fan di Una Mamma per Amica:

Jess e Rory

Una volta che Jess e Rory iniziano la loro relazione nella terza stagione, hanno attraversato diversi momenti difficili. Sembra che non appena i due abbiano avuto la possibilità di frequentarsi, le cose non fossero così idilliache. Quando Rory si trasferisce a Yale, è chiaro a Jess che potrebbe non avere un posto in quel mondo e accanto alla ragazza. Alla fine della terza stagione, Rory si diploma e riceve una telefonata da Jess che non ha idea di cosa dire e se ne va. I due non si sono mai ufficialmente lasciati, ma i cuori dei fan si sono spezzati in quel momento.

Lane e Dave

La fine della relazione tra Lane e Dave (Adam Brody) ha spezzato il cuore dei fan, dato che era il suo primo vero ragazzo, e assolutamente perfetto per lei. Tuttavia, finì per un motivo comune e perfettamente legittimo. Quando Dave è andato al college e Lane è rimasta a Stars Hollow, hanno semplicemente perso i contatti. Inoltre Brody era stato scelto per la parte di Seth Cohen in The O.C. e quindi ha lasciato Stars Hollow, un vero peccato per i fan della coppia perché i due avevano molto potenziale.

Emily e Richard

C’è stato un momento in cui Emily e Richard non rappresentavano più la coppia forte e duratura dello show, anche se in fondo c'era sempre molto amore tra loro.

Mentre Richard doveva fare i conti con alcuni problemi di lavoro, Emily iniziò a risentirsi con lui. La loro relazione è peggiorata quando si sono trovati tra Lorelai e la relazione con sua figlia Rory.

Alla fine, i due hanno preso strade separate, con Richard nella casetta in piscina ed Emily nella loro grande casa vuota. Era triste non vederli più uniti, i due alla fine sono tornati insieme.

Lorelai e Luke

La storia d'amore tra Lorelai e Luke è stata magica, i fan sapevano che erano fatti per stare insieme e l'intera città di Stars Hollow (per lo più) li ha supportati.

Ripensando all'intera relazione tra Lorelai e Luke in ogni stagione, non è stata una grande sorpresa che si siano lasciati alla fine della sesta stagione. Quando Lorelai ha dato a Luke un ultimatum chiedendogli di sposarla, era chiaro che avrebbe detto di no, perché non era ancora pronto.

I fan sapevano che Luke era consumato dal voler trascorrere del tempo con sua figlia April e non stava dando a Lorelai ciò di cui aveva bisogno. Per fortuna, questo momento è stato superato e la coppia è tornata insieme alla fine.

Lorelai e Rory

C'è stata una separazione più dura da guardare e da metabolizzare nell'intera serie di quella tra Lorelai e Rory? Quando Rory ha deciso di lasciare Yale e trascorrere più tempo con i nonni per capire che strada prendere nella sua vita, Lorelai è stata tutt'altro che solidale e accondiscendente. Si sentiva delusa da sua figlia e sapeva di meritare di meglio.



Mentre Rory si sistemava nella casetta in piscina dei Gilmore, Lorelai osservava in silenzio dalla finestra. È stata una delle scene non verbali più strazianti dello show considerato il rapporto che le due avevano costruito negli anni. La separazione ha lasciato un buco nei loro cuori fino a quando Rory è finalmente tornata a casa per scusarsi con sua madre rimettendo le cose in ordine.



