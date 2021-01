Una mamma per amica: 5 serie TV simili se avete amato le Gilmore Girls

Lorelai e Rory Gilmore sono insostituibili lo sappiamo, Una mamma per amica è una serie che è riuscita a entrate nel cuore degli spettatori grazie a dialoghi sorprendentemente veloci, un’ambientazione che ci faceva sentire a casa, quasi abitanti di Stars Hollow, e soprattutto personaggi indimenticabili.

Ma se siete orfani delle Gilmore, ecco alcune serie da guardare in cui potreste ritrovare delle caratteristiche simili che potrebbero conquistarvi.

La fantastica signora Maisel

Direttamente dai creatori di Una mamma per amica, Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino ci hanno regalato un vero e proprio gioiellino. La serie targata Amazon vede la vincitrice del Golden Globe Rachel Brosnahan nei panni di Midge, una donna di New York che sfida le aspettative della società tra la fine degli anni '50 e l'inizio degli anni '60 perseguendo una carriera come cabarettista. Se cercate dialoghi rapidi, un ritmo frizzante, battute e una protagonista disposta ad abbandonare una vita agiata per seguire i suoi sogni, questa è la serie che fa per voi.

New Girl

Una comedy leggera che con un mix di personaggi dall’umorismo intelligente ed acuto, riferimenti alla cultura pop e gag esilaranti vi entrerà sicuramente nel cuore. Non potrete più fare a meno di Jess, Nick, Schmidt e Winston.

Parenthood

Se invece volete vedere Lauren Graham di nuovo all’opera, Parenthood è ciò che fa per voi. La serie esplora la vita della famiglia Braverman alle prese con i problemi quotidiani, Graham interpreta la madre single di due figli: Amber e Drew.

Hart of Dixie

Rachel Bilson interpreta Zoe Hart, una dottoressa che si trasferisce nella fittizia cittadina di Bluebell in Alabama per rilevare uno studio medico. Arrivata a destinazione farà amicizia con gli abitanti della pittoresca cittadina, che sicuramente vi ricorderà un po’ Stars Hollow, e riuscirà anche a trovare l’amore.

Virgin River

Come Hart of Dixie, troviamo una protagonista che si trasferisce dalla città alla campagna per ricominciare. In questo caso è Mel Monroe che, dopo aver perso suo marito, decide di lasciare Los Angeles ed accettare un lavoro come infermiera nella sperduta Virgin River. All’inizio avrà delle difficoltà ma poi si affezionerà al luogo e alle persone che l’hanno accolta con tanto calore e affetto.



