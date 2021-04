Una mamma per amica, Alexis Bledel odia il caffè: ecco cosa c'era nelle sue tazze

Una caratteristica principale delle protagoniste di Una mamma per amica, Lorelai (Lauren Graham)e Rory Gilmore (Alexis Bledel), era sicuramente il loro amore per il caffè, che possiamo chiamare anche dipendenza. Il loro rapporto madre-figlia e le loro personalità hanno contribuito a far amare i personaggi a diverse generazioni di fan.

La serie è andata in onda per sette stagioni dal 2000 al 2007 e ha ottenuto un revival su Netflix nel 2016 intitolato Una Mamma per amica: di nuovo insieme, dopo essere diventato un vero e proprio punto di riferimento della cultura pop negli anni.

Sia Lorelai che Rory Gilmore avevano molte cose in comune, tra cui uno spiccato senso dell'umorismo ed incluso il loro amore per il caffè. Entrambe sono state viste un numero imprecisato di volte bere caffè alla tavola calda di Luke (Scott Patterson) o sorseggiarlo camminando per la cittadina di Stars Hollow.

Tuttavia, vi potrebbe sorprendere sapere che l’interprete di Rory, Alexis Bledel, non condivide la passione del suo personaggio per le bevande contenenti caffeina.



Gli spettatori avrebbero potuto presumere che anche Lauren Graham e Alexis Bledel fossero appassionate di caffè tuttavia, questo non era assolutamente il caso di Alexis e in ogni scena che richiedesse di bere il caffè, la sua tazza era sempre piena di soda.



La bevanda sembrava abbastanza simile al caffè e gli spettatori non hanno mai messo in dubbio la cosa o si sono mai accorti di niente, permettendo a Bledel di “farla franca” fino a quando ha rivelato il trucco anni dopo la fine della serie.

La dipendenza da caffè è diventato un marchio dello show con battute indimenticabili come quella di Lorelai: "Tutto nella mia vita ha qualcosa a che fare con il caffè. Credo in una vita precedente, ero un caffè" e quella che ancora meglio riassume il suo bisogno di questa bevanda così tanto e così spesso: “Non riesco a smettere di bere il caffè. Smetto di bere caffè, smetto di stare in piedi, di camminare e di mettere le parole in frasi."



Lorelai e Rory mangiavano spesso cibo spazzatura e le attrici hanno mangiato quel cibo in ogni scena in cui ce n’è stato bisogno. Al contrario del caffè, Bledel in seguito ha ammesso che le dava sempre fastidio quando gli attori non mangiano il cibo nelle loro scene perché contribuiva al realismo del dialogo.



In un’intervista a The Late Show with Stephen Colbert, il presentatore ha chiesto a Lauren Graham se c’era davvero il caffè in ogni scena che ha girato e l’attrice ha risposto:

“Voglio dirti una cosa. È una cosa vera. C'è sempre il caffè nella mia tazza" quindi per almeno una delle due era davvero così.

Indipendentemente dagli espedienti usati sul set, le attrici sono state molto convincenti per sette lunghe stagioni ed oltre e probabilmente non ci saremmo mai accorti di niente se Bledel non ce lo avesse rivelato.



Scoprite qual era l'idea originale per Luke in Una mamma per amica e l'errore che riguarda l'attrice di Anna Nardini in Una mamma per amica.