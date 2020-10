Una mamma per amica, Amy Sherman-Palladino spiega perché la serie non tornerà

Nove anni dopo la fine della serie i fan di Una mamma per amica hanno riabbracciato Lorelai e Rory con la mini-serie evento pubblicata da Netflix nel 2016, dal titolo Una mamma per amica - Di nuovo insieme. Il ritorno a Stars Hollow ha catturato i fan dello show in tutto il mondo e in programma pare non esserci un ritorno dello show.

Gli spettatori hanno potuto scoprire ciò che è accaduto nelle vite di Emily (Kelly Bishop), Lorelai (Lauren Graham) e Rory (Alexis Bledel) dalla fine della serie nel 2007, tra matrimoni, gravidanze e riflessioni esistenziali.

Ma con Lorelai e Luke Danes (Scott Patterson) appena sposati e Rory che svela di essere in attesa di un bambino, alcuni fan si sono certamente chiesti se lo show revival prevedesse un seguito, con nuovi episodi.



Un'ipotesi smentita categoricamente dalla showrunner, Amy Sherman-Palladino, con un motivo ben preciso, che non riguarda certo la volontà o la mancanza di idee:"Non esiste alcun ostacolo tranne il fatto che le persone [dello show] fanno altre cose" ha dichiarato durante il Woodstock Film Festival "Di nuovo insieme è stato uno di quei momenti in cui ci guardavamo tutti e dicevamo 'Bene, prendiamoci un paio di mesi e passiamo il tempo insieme e ricordiamoci perché siamo impazziti. Ed è stata un'esperienza meravigliosa. Credo davvero che se il momento fosse giusto e le ragazze fossero dove dovrebbero essere nelle loro vite potrebbe accadere".



