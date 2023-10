Una mamma per amica, l'attore Adam Wylie arrestato per taccheggio in un supermercato

Adam Wylie è stato arrestato dalla polizia per taccheggio dopo aver rubato merce per un valore di 108,05 dollari in un negozio Target a Burbank, in California. L'attore è noto per aver preso parte ad alcuni episodio delle celebre serie Una mamma per amica, ma è apparso anche in show come Under Wraps, I Mitchell contro le macchine e Ben 10.

Secondo la polizia di Burbank, Wylie non ha pagato gli articoli alla cassa automatica del negozio e si trovava all'esterno quando è stato avvicinato dagli agenti della prevenzione perdite di Target. "Il valore degli articoli rubati e recuperati ammonta a 108,05 dollari", ha dichiarato un rappresentante della polizia di Burbank a The Wrap.

La polizia di Burbank ha emesso una citazione per furto di minore entità e il sospetto è stato rilasciato sul posto. Il sospetto è stato identificato come Adam Augustus Wylie, 39 anni, residente a Valley Village".

I rappresentanti di Wylie non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento delle varie testate giornalistiche che hanno seguito la vicenda. Wylie ha interpretato Zack Brock, il figlio dello sceriffo Jim (Tom Skerritt) e della dottoressa Jill Brock (Kathy Baker), in Picket Fences dal 1992 al 1996. Ha anche interpretato Brad Langford, un compagno di classe di Rory (Alexis Bledell), per sei episodi di Una mamma per amica.

Wylie ha anche recitato nel film originale di Disney Channel Under Wraps del 1997 ed è tornato nel franchise per Under Wraps 2 nel 2022, anche se nei panni di un nuovo personaggio. La sua carriera recente è consistita principalmente nel lavoro di doppiatore in progetti come Arcane, I Mitchell contro le macchine, Ben 10 e diversi progetti del franchise dei Puffi. Secondo il suo profilo Instagram, si esibisce anche come mago.