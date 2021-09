Una Mamma per Amica, un'attrice de La Fantastica Signora Maisel doveva interpretare Sookie

Il ruolo di Sookie St. James in Una Mamma per Amica non è andato subito a Melissa McCarthy, la prima scelta era caduta su un’altra attrice oggi nel cast di un altro show di Amy Sherman-Palladino, La fantastica signora Maisel.

Una mamma per amica, creata da Amy Sherman-Palladino, ha fatto il suo debutto nel 2000 ed è andata avanti per sette stagioni, prima di essere riproposta con un revival di Netflix nel 2016 intitolato Una Mamma Per Amica: Di nuovo insieme che ha visto tornare la maggior parte degli attori principali nei rispettivi ruoli.

Lo spettacolo ruotava attorno all’amatissimo duo madre-figlia composto da Lorelai (Lauren Graham) e Rory Gilmore (Alexis Bledel), ma ha introdotto una serie di amati personaggi secondari che vivevano nell’immaginaria cittadina di Stars Hollow insieme alle protagoniste.



Tra i più popolari c'era Sookie St. James, un'amica intima di Lorelai e capo chef dell'Independence Inn (in seguito chef e comproprietario del Dragonfly). Sookie è stata una grande fonte di umorismo per lo spettacolo, ma ha anche avuto alcuni archi narrativi forti, specialmente grazie la sua relazione con Jackson Belleville (Jackson Douglas).

Una mamma per amica ha contribuito a fungere da trampolino di lancio per la carriera di Melissa McCarthy, ma in realtà non era lei la prima scelta per la parte. Quando lo show è stato sviluppato per la prima volta, Sherman-Palladino ha girato un pilot che non è mai andato in onda, come accade a molte serie tv.

Mentre gli attori principali erano già al loro posto, il ruolo di Sookie è stato interpretato da Alex Borstein, non da Melissa McCarthy.

Tuttavia, dopo aver girato il pilot e con Una mamma per amica che aveva ricevuto il semaforo verde per la produzione, Borstein non è stata in grado di liberarsi dal suo contratto con MADTV, una serie televisiva di sketch comici statunitense, dove era tra i principali membri del cast.

Ciò significava che il ruolo di Sookie doveva essere rifuso e McCarthy ha ottenuto la parte.

Questo non è stato l'unico cambiamento allo spettacolo, il personaggio di Luke Danes (Scott Patterson) era originariamente una donna nelle prime fasi di sviluppo, mentre il pilot non trasmesso vedeva anche Nathan Wetherington nel ruolo di Dean Forester, uno dei principali interessi amorosi di Rory, prima di essere sostituito da Jared Padalecki.

Borstein tuttavia è apparsa comunque in Una Mamma per amica un certo numero di volte nel corso degli anni interpretando diversi personaggi: l'arpista Drella, la stilista Miss Celine e infine Doris. L’attrice ha mantenuto uno stretto rapporto con Sherman-Palladino essendo oggi protagonista, insieme a Rachel Brosnahan de La fantastica signora Maisel (The Marvelous Mrs. Maisel), serie di succeddo targata Amazon Prime Video.



Anche un'altra attrice ha rischiato di non essere nel cast di Una Mamma per Amica, ma per fortuna poi le cose sono andate per il meglio e oggi non potremmo immaginarci qualcuno di diverso per interpretare questi amati personaggi.



Scoprite com'era davvero il rapporto tra Lauren Graham e Kelly Bishop di Una Mamma per amica e quale destino voleva Milo Ventimiglia per Jess in Una Mamma per amica.