Una mamma per amica e il buco di trama sulla bisnonna: quando fu data per morta

Una mamma per amica è andata in onda dal 2000 al 2007 ed era incentrata sulle avventure di una madre e di sua figlia adolescente, Lorelai e Rory Gilmore. Sono passati 14 anni dalla fine dello show, che ha ottenuto un revival su Netflix nel 2016, ma ci sono stati alcuni errori di continuità ed uno riguarda la bisnonna di Rory.

Nel terzo episodio della prima stagione intitolato Le mamme invadenti (Kill me Now), la madre di Lorelai (Lauren Graham), Emily Gilmore (Kelly Bishop), ha sottolineato che i suoi piatti da pranzo appartenevano a Lorelai "Trix" Gilmore The First, la madre di Richard (Edward Herrmann).



Durante lo stesso episodio, Richard dice anche: "Lorelai Prima era mia madre. Era una cavallerizza estremamente abile, una illustre mecenate, ed era anche famosa nel mondo per i suoi balli in maschera." In tutto il suo monologo, si riferisce a lei al passato come se fosse morta.



Ma 15 episodi, la madre di Richard, nonna di Lorelai e bisnonna di Rory compare magicamente nello show. Infatti nel diciottesimo episodio della prima stagione intitolato La terza Lorelai (The third Lorelai) la donna è viva, vegeta e sta terrorizzando Emily.

Le due donne infatti non sono mai andate d’accordo, a Lorelai The First non è mai piaciuta Emily e le interazioni tra le due sono spesso piene di commenti sprezzanti e frecciatine da parte di Trix nei confronti di Emily, che ne soffre.



Lorelai The First è stata interpretata da Marion Ross, e in quell’episodio la Lorelai che conosciamo meglio le rivela che sta prendendo in prestito denaro dai suoi genitori per pagare l'istruzione di Rory, Trix a quel punto si offre di dare a Rory il suo fondo fiduciario.

Ovviamente la cosa non passa inosservate agli occhi di Emily che suggerisce alla figlia di non accettare perché potrebbe rovinare il rapporto con Rory. Le due, come al solito, finiscono per litigare e Trix ritira la sua offerta definendole entrambe immature e andandosene.



Riapparirà durante i festeggiamenti per il 60° compleanno di Richard, visitando anche la casa di Lorelai e Rory e lasciando intendere tutta la sua disapprovazione per il loro modo di vivere. La rivedremo anche in altri episodi prima che il suo personaggio muoia (dovremmo dire per la seconda volta) nell’episodio sedici della quarta stagione intitolato La bisnonna (The Reigning Lorelai) a causa di un attacco di cuore, di cui soffrirà anche suo figlio Richard.



Non verrà più menzionata se non quando Richard afferma che Rory ha ricevuto il suo fondo fiduciario nella sesta stagione quando aveva compiuto 25 anni, una cosa che Lorelai The First aveva organizzato durante la sua prima visita onorando l'offerta che all'epoca aveva ritirato.



Un piccolo errore di continuità ci può stare, l'introduzione di Lorelai The First è stata funzionale alla storia e ci ha offerto siparietti divertenti con Emily e Lorelai dopotutto.



