Una mamma per amica, quel buco di trama su Kirk nella Stagione 1 che non ricordavate

Una Mamma per amica ha ottenuto un grande successo per una serie di buoni motivi, un cast azzeccato, una location perfetta, battute e dialoghi parlati alla velocità della luce ma anche grazie a personaggi indimenticabili come Kirk, interpretato da Sean Gunn.

Lorelai e Rory Gilmore (Lauren Graham e Alexis Bledel) erano le protagoniste dello show, il duo madre-figlia viveva nella cittadina di Stars Hollow e le loro vicende si intrecciavano con quelle di alcuni abitanti della città.



Kirk Gleason era uno di quelli, interpretato da Sean Gunn per sette stagioni, il suo è uno dei personaggi più eccentrici e caratteristici della cittadina immaginaria in cui è ambientata la serie e nasconde anche un piccolo retroscena.

Vi abbiamo già parlato del buco di trama che riguarda la bisnonna di Una Mamma per Amica, ma non è l’unica piccola incongruenza nello show.

Sean Gunn è apparso come altri personaggi nella serie prima di diventare ufficialmente Kirk. Ha fatto il suo debutto nel secondo episodio della prima stagione di Gilmore Girls intitolato Cattive ragazze (The Lorelais' First Day at Chilton) nei panni di un tecnico installatore ADSL di nome Mick.

Mentre nel terzo episodio intitolato Le mamme invadenti (Kill me now) viene accreditato come "Swan Guy", un uomo che consegna cigni all’Independence Inn, il luogo di lavoro di Lorelai Gilmore.



Solo nel quinto episodio ci verrà presentato come il Kirk che abbiamo imparato ad amare, e prima di ciò, gli altri personaggi si comportavano come se non l’avessero mai visto, anche se successivamente scopriamo che Kirk ha sempre vissuto a Stars Hollow ed era stato anche un allievo di Miss Patty.



La creatrice Amy Sherman-Palladino ha rivelato che il personaggio di Kirk è stato creato esplicitamente per Gunn dopo aver adorato le sue comparse nei primi episodi.

Metre Gunn in un’intervista a Vulture ha ricordato come ha ottenuto il ruolo: “Poche settimane dopo aver girato l’episodio in cui ero un installatore, il mio manager mi ha chiamato e mi ha detto: 'Ehi, Una mamma per amica ti vuole. E io ero tipo, 'Cosa? Riportano l'installatore ADSL? Sta installando ora ADSL in tutta la città? Non ha alcun senso", ha ricordato Gunn.



“Hanno scritto un personaggio che consegnava cigni a un matrimonio due episodi dopo. Hanno guardato i provini di un paio di attori e Amy Sherman-Palladino ha detto: 'No. Voglio qualcuno come il ragazzo che ha interpretato l'installatore' e qualcuno ha detto: 'Amy, perché non lo scegli di nuovo?'. C'era qualcosa di divertente per lei. Quindi mi hanno prenotato come fattorino di cigni" ha concluso.

E alla fine è diventato uno dei personaggi più iconici dello show, noto soprattutto per la sua serie di lavori che cambiano da episodio a episodio e per il suo essere fastidiosamente divertente e portare all’esasperazione Luke Danes (Scott Patterson).

Tuttavia non è l’unico attore che ha vestito più panni nello show, l'attrice Sherilyn Fenn ha interpretato sia la fidanzata di Jimmy Mariano (il padre di Jesse), Sasha, sia la madre di April, Anna. Alex Borstein ha interpretato l'arpista del Dragonfly Inn, Drella, nella prima stagione e la stilista di Emily, Miss Celine nella terza e quinta stagione.



Scoprite chi canta la storica sigla di Una Mamma per amica e chi avrebbe potuto interpretare Rory in Una Mamma per amica al posto di Alexis Bledel.