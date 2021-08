Una mamma per amica: ecco le buffe origini del celebre show televisivo

Una mamma per amica è andata in onda per ben sette splendide stagioni dal 2000 al 2007 ed è entrata nel cuore del pubblico grazie a una brillante sceneggiatura e una storia appassionante. La serie è incentrata sulla famiglia Gilmore, in particolare basata sul duo madre/figlia, Rory e Lorelai interpretate da Alexis Bledel e Lauren Graham.

Le due vivevano nella cittadina un po' eccentrica – ed immaginaria - di Stars Hollow piena di personaggi secondari particolari e indimenticabili. Ecco, concentriamoci proprio sulla cittadina e sulla sua storia: come è nata?

Per creare lo show, la sceneggiatrice, regista e produttrice Amy Sherman-Palladino ha preso ispirazione da un piccolo paese del Connecticut chiamato Washington Depot, che aveva visitato insieme al marito Daniel.

Questa esperienza nella piccola e apparentemente sconosciuta cittadina l’ha decisamente colpita. In particolare ha soggiornato in una locanda tanto unica quanto caratteristica, tutto era verde e le persone giravano amichevoli per le strade. Gli abitanti erano talmente abituati a conoscere tutti che non si facevano scrupoli ad andare in giro chiedendo:

“Mi scusi, dov’è l’orto delle zucche?”.

La creatrice ha poi cenato in una tavola calda dove tutti si conoscevano e alcuni clienti andavano addirittura dietro il bancone a versarsi da soli il caffè perché le cameriere erano occupate. Insomma, è bastato tutto questo per far sì che ventiquattro ore dopo, Amy aveva già creato lo show e scritto alcuni dialoghi dell’episodio pilota.

