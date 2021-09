Una mamma per amica e quel cameo di Seth MacFarlane, ve lo ricordate?

I Griffin e Una mamma per amica sembrano non avere molto in comune: la prima è una serie animata ricca di parodie e graffiante ironia ancora in esecuzione e l'altra è una serie tv terminata con il revival di Netflix del 2016, ricca di dialoghi velocissimi e riferimenti alla cultura pop, con al centro la relazione tra una madre e una figlia.

Eppure, le due serie hanno qualcosa in comune ed è il cameo di Seth MacFarlane nello show creato da Amy Sherman-Palladino andato in onda per sette stagioni dal 2000 al 2007. Il papà de I Griffin è apparso in ben due episodi di Una Mamma per amica in due ruoli diversi.

MacFarlane era già la voce di Stewie Griffin da circa tre anni quando ha avuto una piccola parte nell’amata serie con protagoniste Lauren Graham e Alexis Bledel nei panni di Lorelai e Rory Gilmore.

La Fox aveva cancellato I Griffin nel 2002 prima di concedere alla serie animata un'altra occasione nel 2005, quindi nel frattempo MacFarlane si è tenuto occupato ed è apparso nell’episodio ventuno della seconda stagione intitolato Il giorno del diploma (Lorelai's Graduation Day), in cui ha interpretato Zack, un compagno di classe della scuola serale di Lorelai, un tipo che odiava i ricchi e non era troppo tenero con la protagonista.



Potreste ricordare questo famigerato episodio dal momento che Rory si era persa la cerimonia di laurea di sua madre perché era scappata a New York per vedere Jess Mariano (Milo Ventimiglia), con grande sorpresa di tutti.

La star de I Griffin ha prestato poi la sua voce all'avvocato di Emily Gilmore (Kelly Bishop) di nome Bob Merriam, nell’undicesimo episodio della terza stagione intitolato Tradimento (I Solemnly Swear).



David Palladino, marito di Amy nonché produttore e sceneggiatore della serie Una mamma per amica, è stato anche produttore di I Griffin, che fanno riferimento a Una mamma per amica in un episodio con la solita tagliente ironia che ormai li contraddistingue.



Tutto ciò testimonia quanti paralleli possono esserci tra le serie più improbabili del panorama televisivo. Vi ricordavate del cameo di MacFarlene? Fatecelo sapere nei commenti!



Scoprite perché Adam Brody ha lasciato Una Mamma per amica e quali sono i 5 peggiori buchi di trama di Una Mamma per amica nei nostri approfondimenti.