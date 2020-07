Una mamma per amica: che fine ha fatto il cast della serie?

Nei primi anni Duemila è stata una delle serie tv più popolari, ma Una mamma per amica ha continuato a essere amata anche dopo, tanto che dopo la fine, nel 2007 con la settima stagione, è stato realizzato nel 2016 anche un revival, con quattro episodi pubblicati su Netflix.

Ma come sono continuate, dopo Una mamma per amica, le carriere degli attori del cast?

Proviamo a fare un riepilogo, cominciando naturalmente da Lorelai e Rory Gilmore. Lauren Graham, che interpreta la "mamma" del titolo, ha recitato in Parenthood nel ruolo di Sarah Braverman ed è apparsa in alcuni episodi di altre serie, mentre al cinema gli ultimi suoi lavori sono Middle School e Un weekend al limite. Alexis Bredel, la giovane Rory, è apparsa in alcuni episodi della quinta stagione di Mad Men, e ha interpretato Emily in The Handmaid's Tale, vincendo nel 2017 l'Emmy come migliore attrice guest star in una serie drammatica.

Dopo Una mamma per amica, Milo Ventimiglia (Jess Mariano nella serie) ha invece recitato in serie tv come This is Us e Heroes, e al cinema nel sesto capitolo di Rocky. Carriera in ascesa anche per Jared Padalecki, che dopo il ruolo di Dean Forester è stato uno dei protagonisti di Supernatural.

Scott Gordon-Patterson, infine, ha fatto qualche apparizione in serie come CSI: Miami e 90210, e al cinema ha recitato in tre capitoli della saga di Saw.

Per altri approfondimenti sulla serie, rimandiamo a ciò che resta i Una mamma per amica.