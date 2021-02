Una Mamma per amica: Che fine ha fatto Liza Weil interprete di Paris Geller?

Amato o odiata, Paris Geller è un personaggio indimenticabile della serie Una Mamma per amica che racconta le avventure di Lorelai e Rory Gilmore (Lauren Graham e Alexis Bledel). Liza Weil ha interpretato Paris per sette stagioni ed è comparsa anche nel revival del 2016 di Netfilx, dopo il successo della serie ha avuto una buona carriera.

Paris, nevrotica e schietta perfezionista, è una delle più vecchie amiche di Rory, le due si incontrano alla Chilton e Paris capisce subito che Rory potrebbe rubarle lo scettro di migliore studentessa della scuola.

All’inizio Paris sarà molto ostile con Rory ma le due finiranno per fare amicizia e andare a Yale insieme. Le due ci saranno sempre l'una per l'altra e nel revival Una Mamma per amica: Di nuovo insieme scopriremo che Paris ha aperto una clinica della fertilità.



Dopo Una Mamma per amica, Liza Weil è entrata nell’universo di Shonda Rhimes prima recitando in un episodio di Grey’s Anatomy e in uno di Private Practice, poi con un ruolo ricorrente in Scandal. Ma soprattutto interpretando Bonnie Winterbottom nella serie Le regole del delitto perfetto con Viola Davis.



Ha recitato anche in un’altra serie firmata dalla creatrice di Una mamma per Amica Amy Sherman-Palladino ovvero A passo di danza nel 2013. Può essere vista anche in quattro episodi della terza stagione della serie Amazon Prime Video La fantastica signora Maisel nei panni di Carole Keen. Questo ruolo segna la terza collaborazione tra Weil e Palladino. L'ultimo credito cinematografico dell'attrice risale al 2012 quando ha recitato in Smiley.



