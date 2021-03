Una mamma per amica, ecco chi doveva interpretare Rory al posto di Alexis Biedel

Parte del successo di Una Mamma per Amica è dovuto alle scelte di casting azzeccate e ad una location così accogliente come Stars Hollow. È il tipo di città immaginaria che fa desiderare ai fan di poter vivere lì per davvero, tutte queste cose hanno contribuito al successo globale della serie che è ancora oggi amatissima e molto popolare.

Una Mamma per Amica racconta la storia di Lorelai e Rory Gilmore, interpretate da Lauren Graham e Alexis Bledel e nessuno di noi oggi potrebbe immaginare qualcuno di diverso in questi ruoli. La chimica tra le due è stata evidente fin da subito ma al posto di Bledel poteva esserci qualcun altro.



Liza Weil inizialmente aveva fatto un provino per interpretare Rory Gilmore, ma alla fine ha vestito i panni di Paris Geller, un ruolo che è stato inventato specificatamente pensando a lei dopo la sua audizione.



L'attrice ha catturato perfettamente la crudeltà casuale che è spesso presente nella vita degli adolescenti, non faceva altro che mettere i bastoni tra le ruote a Rory quando frequentavano la Chilton.



Nel corso del tempo però è cresciuta come personaggio, dando a Weil la possibilità di mostrare diversi lati del carattere di Paris e diventando la più stretta amica di Rory.

Anche se non era del tutto giusta per la parte della protagonista, è riuscita comunque a impressionare Amy Sherman-Palladino, la creatrice della serie, e ci ha regalato un personaggio indimenticabile.



Bledel era una studentessa di 18 anni alla New York University quando ha fatto un'audizione per il ruolo di Rory o meglio quando ha fatto sei audizioni per il ruolo di Rory.

"Avevo l'influenza, ero una studentessa alla NYU, e continuavano a richiamarmi per il provino", ha ricordato Bledel durante un'apparizione a Late Night con Seth Meyers. “Penso di esserci andata, tipo, sei volte. Non ero per niente esperta come attrice. Non conoscevo il processo. Sono diventata un po' impaziente ad un certo punto."



Ma un fatto ancora più curioso riguarda l'incontro tra Bledel e Graham avvenuto solo pochi giorni prima del primo giorno di riprese. Palladino non ha mai fatto provare insieme le due attrici e la loro chimica sullo schermo è stata pura fortuna.



